Z treningu na trening, czyli kiedy tak naprawdę jesteś uzależniony od ćwiczeń?

Uzależnienie od ćwiczeń to niezdrowa obsesja na punkcie sprawności fizycznej i ćwiczeń. Często jest to wynikiem zaburzeń obrazu ciała i zaburzeń odżywiania. Osoby uzależnione od ćwiczeń wykazują cechy, które obejmują:

obsesję na punkcie ćwiczeń

angażowanie się w ćwiczenia, nawet jeśli powodują fizyczne szkody

angażowanie się w ćwiczenia pomimo chęci ich zaprzestania

ekstremalną utratę masy ciała i schorzenia związane z utratą wagi



Co powoduje uzależnienie od ćwiczeń?

Ćwiczenia uwalniają endorfiny i dopaminę. Są to te same neuroprzekaźniki uwalniane podczas używania narkotyków. Te chemikalia dają poczucie przyjemności lub nagrody. Uzależnienie od ćwiczeń może być po części zależne od tej przyjemności. Kiedy ktoś przestaje ćwiczyć, neuroprzekaźniki znikają. Uzależniony musi trenować więcej, aby wyzwolić chemikalia.

Uzależnienie od ćwiczeń zwykle zaczyna się od chęci sprawności fizycznej. Zaburzenia odżywiania, takie jak jadłowstręt psychiczny lub bulimia, mogą prowadzić do niezdrowej obsesji na punkcie ćwiczeń. Zaburzenie dysmorficzne ciała lub zaburzenie obrazu ciała może również powodować uzależnienie od ćwiczeń.

Kto jest zagrożony uzależnieniem od ćwiczeń?

Osoby, które odczuwają presję, aby pozostać w formie, są narażone na uzależnienie od ćwiczeń. Osoby z nadwagą i poddane ekstremalnej utracie wagi również mogą być narażone na nadmierne treningi. Naukowcy z Uniwersytet Południowej Kalifornii spekulują, że 15 procent osób uzależnionych od ćwiczeń jest również uzależnionych od papierosów, alkoholu lub nielegalnych narkotyków. Szacuje się, że 25 procent może mieć inne nałogi, takie jak uzależnienie od seksu lub zakupów. W niektórych przypadkach byli narkomani i osoby nadużywające alkoholu zwracają się do ćwiczeń, aby wypełnić pustkę pozostawioną przez wcześniejsze nałogi. Jest to podobne do sposobu, w jaki palacz może uzależnić się od kofeiny po rzuceniu papierosów.

Jakie są objawy uzależnienia od ćwiczeń?

Typowe objawy uzależnienia od ćwiczeń obejmują: