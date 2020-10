Czym jest uzależnienie od zakupów?

Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne (APA) oficjalnie nie uznaje uzależnienia od zakupów za odrębne zaburzenie, chociaż dotyka ono około 18 milionów dorosłych. Osoby z tym zaburzeniem mogą być uzależnione od określonego produktu, takiego jak odzież lub biżuteria, lub mogą również kupować wszystko, od żywności i produktów kosmetycznych po akcje lub nieruchomości.

Kim jest uzależniony od zakupów?

Osoba uzależniona od zakupów odczuwa taki sam haj podczas zakupów, jak osoba nadużywająca narkotyków. Kiedy mózg kojarzy zakupy z tą przyjemnością, osoba uzależniona od zakupów będzie próbowała powtarzać tę czynność nieustannie.

Niewiele wiadomo na temat tego uzależnienia, a badania pokazują mieszane wyniki. Niektóre badania pokazują, że kobiety są bardziej narażone na to uzależnienie niż mężczyźni. Inne badania wykazały, że mężczyźni i kobiety mają równe ryzyko rozwoju tego zaburzenia. Średni wiek osoby uzależnionej waha się między 18 a 20 rokiem życia, kiedy ludzie są w stanie założyć własne konto, do ok. 30 lat, gdzie najczęściej wydają najwięcej pieniędzy na siebie. Jednak nadal konieczne jest przeprowadzenie dalszych obserwacji.

Objawy uzależnienia od zakupów

Ktoś uzależniony od zakupów może dobrze maskować swój problem, o czym szybko dowiadują się najbliżsi. Osoby z zaburzeniami kompulsywnego kupowania mogą ukrywać swoje zakupy lub udawać, że mają dużo pieniędzy do wydania. Wielu kompulsywnych kupujących przekazuje obraz bogactwa i sukcesu, podczas gdy w rzeczywistości są oni głęboko zadłużeni.

Osoba uzależniona od zakupów:

ma obsesję na punkcie robienia zakupów

chodzi do sklepu, aby poradzić sobie ze stresem

maksymalizuje karty kredytowe lub otwiera nowe bez spłacania poprzednich sald

czuje intensywną euforię lub podekscytowanie po dokonaniu zakupów

kupuje niepotrzebne rzeczy lub przedmioty, które nie są używane

kradnie lub kłamie, aby kontynuować zakupy

ma żal lub wyrzuty sumienia z powodu zakupów, ale ich nie przerywa

może nie być w stanie spłacić długu ani zarządzać pieniędzmi

Jak leczyć uzależnienie od zakupów?

Uzależnienie od zakupów może być trudne do opanowania, ponieważ robienie zakupów jest normalną częścią codziennego życia. Każdy musi regularnie kupować żywność i od czasu do czasu takie rzeczy, jak ubrania, produkty osobiste i higieniczne. Aby radzić sobie z uzależnieniem od zakupów, powinno odciąć się od przepływu gotówki. Być może ktoś inny będzie musiał przejść zarządzanie finansami. W rzadkich przypadkach osoba uzależniona od zakupów powinna zgłosić się do programu leczenia uzależnień.

Najczęściej uzależnienie od zakupów można leczyć za pomocą terapii behawioralnej i indywidualnych sesji. Osoba uzależniona od zakupów musi rozwinąć kontrolę impulsów, a także nauczyć się rozpoznawać bodźce. W wielu przypadkach uzależnienie od zakupów może wynikać z głębszych problemów emocjonalnych lub chorób psychicznych. Jeśli wynika to z depresji lub innych problemów ze zdrowiem psychicznym, pomocne mogą być leki.

Leczenie ma na celu przerwanie samonapędzającego się cyklu, zmierzenie się z problemem i opracowanie nowych, zdrowych sposobów myślenia, odczuwania i działania. Stworzenie sieci wsparcia złożonej z przyjaciół i rodziny oraz innych osób uzależnionych od zakupów może przezwyciężyć ich problemy i prowadzić zdrowe i satysfakcjonujące życie.