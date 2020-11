„The Crown” pokazuje chorobę Diany. Czym jest bulimia

Bulimia (bulimia nervosa, czyli „żarłoczność psychiczna”) to zaburzenie odżywiania, z którym – jak wskazują badania – w swoim życiu zmierzy się około 1,5 procenta kobiet i 0,5 procenta mężczyzn. Najczęściej występuje ona u dziewcząt w okresie dojrzewania oraz u kobiet we wczesnej dorosłości – nawet 20 procent studentek zgłasza objawy bulimii. Na jej rozwinięcie się szczególnie narażone są osoby zawodowo występujące na scenie, pozostające „w blasku fleszy”, a także sportowcy, w przypadku których utrzymanie odpowiedniej sylwetki jest często bardzo ważne.

Bulimia to temat, który poruszała w wywiadach już od 1995 roku sama księżna Walii. Diana, pytana, jak długo się zmagała z tym zaburzeniem odżywiania, odpowiadała, że „wiele długich lat”, a przyczyną rozwinięcia się u niej bulimii było niskie poczucie własnej wartości. Wątek ten pojawi się także w 4. sezonie „The Crown”, który wystartował 15 listopada na Netflixie. Twórcom serialu zależało na tym, by jak najuczciwiej, także z szacunku dla innych kobiet i mężczyzn, którzy zmagają się z bulimią, pokazać tę chorobę. Dlatego też skontaktowali się z przedstawicielami organizacji non-profit Beat, wspierającej osoby z zaburzeniami odżywiania, by dokładnie skonsultować scenariusz. Zależało na tym szczególnie Emmie Corrin, odtwórczyni roli walijskiej księżnej, ponieważ, jak zaznaczyła aktorka, „nie ma się czego wstydzić, sama Diana otwarcie mówiła o swojej chorobie, za co bardzo ją podziwiam”.

Bulimia: definicja

Bulimia to zaburzenie odżywiania, stan zagrażający nie tylko zdrowiu, ale i życiu. Choć bulimia wydaje się chorobą współczesną, wspominał już o niej już w II wieku rzymski lekarz Galen, nazywając ją „byczym głodem”, co później wyewoluowało w „wilczy głód”. Bulimia polega na cyklach naprzemiennego objadania się, a później prób „zrekompensowania” tego przez wymioty, nadmierny wysiłek fizyczny, stosowanie środków przeczyszczających czy moczopędnych. Według wspomnianej wyżej organizacji charytatywnej Beat, 45 procent osób chorujących na bulimię w pełni wraca do zdrowia, ale 23 procent cierpi na to zaburzenie w postaci przewlekłej.

Osoby z bulimią przechodzą więc przez dwa cykle zachowań – objadania się i przeczyszczania. Przeczyszczaniu towarzyszyć mogą inne rygorystyczne metody utrzymywania niskiej masy ciała, takie jak ekstremalnie wymagające ćwiczenia, ścisła dieta czy nawet długotrwały post.

Bulimia: przyczyny

Choć przyczyny bulimii i innych zaburzeń odżywiania nie są do końca znane, przypuszczalnie powoduje ją połączenie aż czterech czynników: genetycznych, fizycznych, społecznych i psychologicznych. Jak wykazują badania, na wystąpienie bulimii wpływa m. in. niski poziom serotoniny w mózgu, ale również presja społeczna – czy to, jak w przypadku Diany, ze strony niemal całego świata, czy – w przypadku młodych dziewcząt, kolegów i koleżanek ze szkoły.

Szczególnie zagrożone wystąpieniem bulimii są osoby z zaburzeniami psychicznymi i zaburzonym obrazem własnej osoby, a także ci, którzy silnie odczuwają, że muszą się dostosować do społecznych norm, oczekiwań innych oraz osoby pozostające pod silnym wpływem mediów. Bulimia częściej niż u innych typów osobowości występuje u perfekcjonistów, osób skłonnych do impulsywnych zachowań, tłumiących w sobie duże pokłady gniewu, niezadowolenia, mających niskie poczucie własnej wartości.

Diana, która wyszła za księcia Karola w wieku zaledwie 20 lat wyznała, że to właśnie brak akceptacji ze strony męża, świadomość, że ten tak naprawdę kocha Camillę, sprawiła, że zupełnie straciła poczucie własnej wartości. Jak wyjawiła brytyjskiemu dziennikarzowi Andrew Mortonowi w 1997 roku:

Pamiętam, jak pewnego dnia mąż położył mi rękę na talii i skomentował: „Troszkę jesteśmy tu pulchniutcy?”. Do tego dochodziła cała ta sprawa z Camillą... Podczas pierwszej przymiarki sukni ślubnej miałam w pasie niecałe 74 centymetry, tuż przed ślubem już tylko niecałe 60. Od lutego do lipca udało mi się niemal zniknąć.

To właśnie sama Diana jako pierwsza wspomniała o tym, że zmagała się z bulimią. Wcześniej – chociaż donoszono, że członkowie rodziny królewskiej byli tego świadomi – nikt nie mówił na zewnątrz o zdrowiu psychicznym księżnej. Były szef kuchni w Buckingham Palace przyznał po latach, że Diana bardzo często zamawiała ogromne ilości jedzenia, jednak nigdy nie wnikał, po co jej go aż tyle było. Żona księcia Karola, publicznie wyznając – najpierw w 1995, później w 1997 roku – o tym, że cierpiała na zaburzenia odżywiania postąpiła bardzo odważnie, ponieważ wtedy jeszcze te tematy były uważane za tabu.

Bulimia: objawy

Można wyróżnić wiele objawów bulimii. Wśród nich znajdują się:

długotrwała obawa przed przybraniem na wadze

bardzo negatywny obraz siebie

częste komentowanie czyjejś wagi

napadowe objadanie się

częste i silne wymioty

stosowanie środków moczopędnych i przeczyszczających

stosowanie suplementów i ziół na odchudzanie

poddawanie się wymagającym ćwiczeniom

przebarwione zęby (od kwasu żołądkowego)

niechęć do jedzenia przy innych

chodzenie do toalety zaraz po posiłku

wycofywanie się z udziału w zajęciach towarzyskich

objaw Russella – blizny na grzbietowej powierzchni palców dłoni, spowodowane ich częstym wkładaniem do buzi po to, by wywołać wymioty

Bulimia: skutki

Naprzemienne objadanie się i późniejsze wymiotowanie może doprowadzić do szeregu szkodliwych dla zdrowia skutków. Wśród nich należy wymienić:

niewydolność nerek



problemy trawienne

zaburzenia równowagi elektrolitowej

niedobory składników mineralnych i witamin

choroby dziąseł

próchnicę



zaprzestanie miesiączkowania u kobiet

problemy związane z psychiką: lęk, depresję, często nadużywanie narkotyków i alkoholu

Diana wyznała, że zmagała się z niskim poczuciem własnej wartości, uważała, że jej życie nie jest cenne, nie ma dla nikogo znaczenia. Dlatego wypełnianie żołądka cztery lub pięć razy dziennie dawało jej uczucie komfortu.

To tak, jakby cię obejmowały przyjazne ramiona, w końcu czujesz się bezpieczna i zaopiekowana. Ale to trwa tylko chwilę, potem znów zmagasz się z wzdęciami i innymi objawami ze strony układu pokarmowego, później znów jest ci dobrze i tak bez końca. To powtarzający się i bardzo destrukcyjny wzór. To był mój mechanizm ucieczki.

Diana przyznawała, że potrzebowała pomocy, jednak „dawała niewłaściwe sygnały” – można było sądzić, że jej problemem jest niestabilność psychiczna, a tymczasem pod bulimią ukrywały się jej zmagania z nieudanym małżeństwem i przekonanie o konieczności wytrwania w nim, by nie zawieść opinii publicznej.

Czytaj też:

Jesteś niezadowolona ze swojej figury? Widzisz same wady?