Światowy Dzień Życzliwości już dziś. Jak okazywać ją sobie i innym?

21 listopada 2020 przypada Światowy Dzień Życzliwości. Ma on szczególne znaczenie dzisiaj, gdy wiele osób mierzy się z kryzysem ekonomicznym, zdrowotnym i niekiedy rodzinnym. Zdalna praca i nauka, zamknięte sklepy w galeriach i zakaz dużych zgromadzeń to nasza codzienność, w której większości osób może być trudno się odnaleźć. A przecież potrzeba tylko trochę życzliwości, aby uczynić ten świat lepszym miejscem do życia.

Dlaczego warto być życzliwym?

„Bezinteresowne akty dobroci nie tylko pomagają jej adresatowi. Badania pokazują, że altruizm aktywuje te same regiony w mózgu, co nagrody lub inne przyjemne doświadczenia” – powiedziała psycholog i autorka książek Lisa Damour. Co ciekawe, pomaganie innym powoduje również, że mózg uwalnia hormony i cząsteczki białek, znane jako neuropeptydy, które obniżają poziom stresu i niepokoju.

Sposoby na życzliwość w dobie pandemii

1. Zacznij od siebie, ponieważ jesteś na szczycie tej listy. Co cię napełnia i uszczęśliwia? Może to być 15 minut rozmowy telefonicznej z przyjacielem, ugotowanie sobie dobrego obiadu lub przeczytanie długo odkładanej książki.

2. Zrób coś miłego, co uszczęśliwi współmałżonka lub partnera. Wybierzcie się na wspólny spacer, znajdź ulubione wino, włącz film, który od dawna chciał obejrzeć i spędź z nim cały wieczór.

3. Zadzwoń do starszej osoby z pytaniem, czy nie potrzebuje pomocy. Może będzie to dziadek, a może mieszkająca samotnie sąsiadka. Drobne zakupy, odkurzenie mieszkania czy zwykła rozmowa napełnią drugą osobę poczuciem wsparcia.

4. Wybierz losowo organizację charytatywną i przelej na jej konto drobną kwotę – nawet 5 zł. Chociaż w tych trudnych czasach martwimy się o swój byt, nadal na świecie jest masa innych potrzebujących. Skieruj swoje dobro w ich stronę.

5. Uśmiechnij się do ekspedientki w sklepie. To bardzo prosta czynność, która natychmiast może poprawić komuś humor. Dlaczego mijamy ludzi wokół nawet nie patrząc im w oczy? Zmień to dziś!

