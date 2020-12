Jak rozpoznać inteligentnego człowieka? Istnieje na to kilka sprawdzonych sposobów

Wyniki testów IQ dają obraz określonych umiejętności, takie jak rozumowanie, pamięć i rozwiązywanie problemów. Nie można z ich pomocą uchwycić ogólnego obrazu możliwości danej osoby. W testach nie bierze się pod uwagę ważnych cech, takich jak kreatywność czy zdolności emocjonalne.

Osoby z różnych środowisk mają różny poziom znajomości pojęć i struktury testu, więc niskie wyniki nie zawsze mogą odzwierciedlać faktyczne zdolności intelektualne. Przegląd badań z 2016 r. sugeruje, że osoby z autyzmem często mają wyższą inteligencję niż wskazują na to standardowe testy IQ. Ta inteligencja objawia się po prostu w sposób, który może negatywnie wpłynąć na interakcje społeczne i wydajność w wykonywaniu zadań.

Jak objawia się inteligencja?

Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Za chwilę dowiesz się o kilku oznakach inteligencji, o których wielu z nas nie wie.

Empatia

Empatia, powszechnie opisywana jako umiejętność rozumienia rzeczy z czyjejś perspektywy, jest kluczowym elementem inteligencji emocjonalnej. Inteligencja emocjonalna to zdolność rozumienia emocji i wyrażanie własnych w zdrowy i produktywny sposób.

Rozpoznanie własnych emocji jest ważnym pierwszym krokiem. Jednak ludzie o wysokiej inteligencji emocjonalnej na ogół mają całkiem dobrą świadomość tego, co myślą i czują inni.

Wysoka empatia zwykle oznacza, że wyczuwasz, kiedy ktoś z otoczenia ma jakiś problem, często poprzez subtelne znaki w mowie ciała lub zachowaniu tej osoby. Empatia może również objawiać się jako głębszy poziom rozważania i akceptacji doświadczeń innych osób.

Jak każda umiejętność, empatia rozwija się, gdy ją praktykujesz – więc uczenie się więcej o innych i wyrażanie troski o innych może wzmocnić inteligencję emocjonalną.

Umiłowanie samotności

Potrzebujesz dużo czasu, aby się zrelaksować i nabrać sił? Możesz już wnioskować, że jesteś introwertykiem, ale pewnie nie wiesz, że poczucie spełnienia w swoim własnym towarzystwie może również sugerować inteligencję.

Jak pokazują wyniki badania z 2016 r. ludzie o większej inteligencji czuli się mniej zadowoleni z życia, kiedy spędzali dużo czasu z przyjaciółmi.

Im więcej czasu spędzasz w towarzystwie, tym mniej masz go na zaglądanie w głąb siebie i realizację własnych zainteresowań. Możesz poświęcać czas bliskim, o ile masz go wystarczająco dużo dla siebie.

Silne poczucie własnej wartości

Wiedza o tym, czego chcesz od utrzymywania relacji, to tylko jeden z aspektów samoświadomości. Powinieneś też mieć świadomość swoich cech i zdolności, wartości życiowych, kluczowych celów i pragnień. Dobrze rozwinięte poczucie własnej wartości sygnalizuje wysoki poziom inteligencji, ponieważ ugruntowana tożsamość zazwyczaj oznacza, że czujesz się komfortowo będąc tym, kim jesteś i wiesz, na czym polegają twoje umiejętności. Ale odkrywanie takich rzeczy na swój temat może zająć trochę czasu.

Chęć zdobywania wiedzy, dociekliwość, ciekawość świata

Być może proste wyjaśnienia nigdy cię nie satysfakcjonują. Lubisz czytać, malować i poznawać inne języki i kultury. Zadajesz przemyślane pytania, które pozwalają określić sedno problemu, spędzasz godziny na zagłębianiu się w książki czy internet, aby odkrywać nowe zainteresowania, lubisz rozkładać tematy na czynniki pierwsze, aby zobaczyć, jak działają.

Ciekawość we wszystkich swoich formach wydaje się być ściśle związana z inteligencją. W jednym z badań z 2016 r. naukowcy badali potencjalne czynniki, które mogą wpływać na otwartość. Przyjrzeli się informacjom o 5672 osobach od narodzin do 50. roku życia. Okazało się, że dzieci, które miały wyższe wyniki IQ w wieku 11 lat, wykazywały większą otwartość na doświadczenia w wieku 50 lat.

Dobra pamięć i zdolność obserwacji

Jesteś często chwalony za swoje zdolności obserwacji? Może nie jesteś Sherlockiem Holmesem, ale zauważanie tego, co dzieje się wokół, wciąż może sugerować inteligencję. Pamięć robocza to zdolność do przechowywania określonych informacji i pracy z nimi.

Zdolność zauważania i obserwowania może odnosić się do różnych typów inteligencji. Zapamiętujesz wzory? Może twoje spostrzeżenia znajdują odzwierciedlenie w twojej twórczej pracy? To elementy inteligencji przestrzenno-wizualnej. Masz świetną pamięć do rzeczy, które czytasz lub słyszysz? To twoja inteligencja werbalno-językowa. Z kolei inteligencja naturalistyczna może na przykład objawiać się jako wrodzona zdolność rozpoznawania wzorców lub zmian w naturalnym środowisku.

Pamięć ruchowa

Inteligencja może również pojawić się w kontekście fizycznym. Może nie potrafisz wytłumaczyć, jak dostać się do konkretnej restauracji, ale twoje stopy znają drogę – mimo że do tej części miasta szedłeś tylko raz kilka lat temu. Odtwarzasz bez problemu skomplikowane kroki taneczne po tym, jak instruktor zademonstruje je tylko raz.

Wysoka inteligencja kinestetyczna może przełożyć się na lepszą zręczność i koordynację. Zapamiętujesz wzorce ruchu i możesz je również powielać bez większego wysiłku.

Zaradność, adaptowanie się do różnych sytuacji

Zdolność do adaptacji jest kluczowym elementem inteligencji. Opisuje twoją zdolność dostosowania się do nowych sytuacji lub zmieniających się wydarzeń. Ta cecha może również łączyć się z odpornością, która jest twoją zdolnością do wychodzenia z problemów. Nawet jeśli sprawy nie układają się tak, jak się spodziewałeś, szybko próbujesz działać dalej.

Umiejętności interpersonalne

One też wskazują na inteligencję.

Może masz dar przywracania zgody między współpracownikami lub kłócącymi się przyjaciółmi. Nawet gdy byłeś młodszy, łatwo było ci zakończyć bitwy z rodzeństwem lub rozweselić sfrustrowanych rodziców.

Ta umiejętność ma kilka elementów, z których wszystkie wiążą się z inteligencją. Odczytujesz mowę ciała innych, która może dać pierwsze wskazówki dotyczące konfliktu. Używasz tych sygnałów do zadawania pytań i empatycznego słuchania, aby uzyskać pełną historię od obu stron. Zachęcasz zaangażowanych w problem do rozważenia innych perspektyw i pomagasz w opracowaniu strategii potencjalnych rozwiązań problemu.

Dobre współżycie z innymi może nie przekładać się automatycznie na geniusz akademicki, jednak większość zgodzi się z tym, że jest to użyteczna forma inteligencji.

Martwienie się o różne rzeczy

Martwienie się w zasadzie oznacza przygotowanie się na możliwość wystąpienia czegoś nieprzyjemnego. Ludzie, którzy żyją z lękiem, na ogół spędzają dużo czasu na zamartwianiu się, nawet w temacie rzeczy, które uznają za mało prawdopodobne. Może to sugerować większą inteligencję. Badania z 2015 roku potwierdzają związek między inteligencją werbalną a skłonnością do zamartwiania się.

Małe badanie z 2011 r. łączy także lęk z inteligencją. Autorzy badania wyjaśniają, że osoby z wysokim IQ mogą albo bardzo dużo się martwić, albo bardzo mało. Może się to wydawać nieco sprzeczne. Ale wysoce inteligentni ludzie mogą nie spędzać dużo czasu na stresowaniu się rzeczami, co do których wiedzą, że ich nastąpienie jest mało prawdopodobne. Mogą również czuć się bezpieczniej, jeśli chodzi o zdolność radzenia sobie z wszelkimi pojawiającymi się wyzwaniami. W wyniku tej pewności mniej się martwią.

Z drugiej strony wysoce inteligentni ludzie mogą spędzać więcej czasu na zamartwianiu się, ponieważ mają rozległą wiedzę o potencjalnych zagrożeniach i chcą się przygotować na każdą możliwość. To zmartwienie może obejmować planowanie burzy mózgów, jak poradzić sobie z sytuacją lub zastanawianie się, jak uniknąć kłopotów.

Ludzie zwykle postrzegają lęk jako cechę negatywną, ale odkrycie to podkreśla podstawową funkcję lęku: rozpoznawanie niebezpieczeństwa i reagowanie na nie. Jednak niekontrolowany niepokój może mieć negatywny wpływ na relacje i ogólne samopoczucie, dlatego najlepiej porozmawiać z terapeutą, gdy masz trudności z samodzielnym radzeniem sobie z lękiem i zmartwieniami.

Kontrola emocji

Każdy od czasu do czasu boryka się z bolesnymi lub niepożądanymi emocjami. To normalna część życia. Sposób, w jaki radzisz sobie z tymi emocjami, może jednak wiele powiedzieć o twojej inteligencji emocjonalnej.

Ogólnie rzecz biorąc, osoby o wysokiej inteligencji emocjonalnej mogą rozpoznawać złożone emocje, rozumieć, jak te emocje wpływają na wybory i zachowania, produktywnie reagować na te emocje, ćwiczyć samokontrolę, aby wyrażać uczucia w odpowiednich momentach, a ponadto wyrażać uczucia w bezpieczny i zdrowy sposób.

Podobnie jak inne aspekty inteligencji emocjonalnej, umiejętności regulacji emocji rozwijają się wraz z praktyką. Zacznij od tych wskazówek, aby lepiej regulować emocje.

Posiadanie zwierzęcia

Wydaje się, że posiadanie zwierząt domowych ma pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne wielu ludzi. Osoby ze zwierzętami często czują się mniej samotne, łatwiej radzą sobie ze stresem i mają mniej objawów depresji. Ale jak te korzyści odnoszą się do inteligencji?

Powiedzmy, że rozmawiasz ze swoim zwierzakiem, kiedy jesteś zdenerwowany. Podobnie jak mówienie do siebie, opowiedzenie o problemach zwierzakowi, który zawsze cię wysłucha, może pomóc w radzeniu sobie z bólem i stresem, a przez to prowadzić do poprawy nastroju. To dobry sposób na zarządzanie emocjami. A umiejętność kontrolowania emocji jest kluczową oznaką inteligencji emocjonalnej.

Czy ma znaczenie rodzaj zwierzaka? W jednym badaniu z 2017 r. naukowcy przyjrzeli się danym 418 studentów i stwierdzili, że 66 uczestników, którzy byli właścicielami kotów, uzyskało wyższe wyniki w kwestiach samodzielności, myślenia abstrakcyjnego i ogólnej inteligencji. Ci, którzy posiadali psy, otrzymywali wyższe wyniki za ciepło, otwartość i energiczność.

Według badania z 2010 roku, w którym sprawdzano różne cechy osobowości psów i kotów, miłośnicy psów uzyskiwali wyższe wyniki w zakresie cech Wielkiej Piątki, takich jak ekstrawersja, ugodowość i sumienność. Miłośnicy kotów uzyskali wyższe wyniki w pomiarach otwartości i neurotyczności.

Niekoniecznie oznacza to, że ludzie, którzy wybierają psich towarzyszy, są mniej inteligentni. Te odkrycia po prostu dają wgląd w to, w jaki sposób twoje unikalne zdolności mogą wpływać na preferencje dotyczące zwierzaka. Niektóre cechy związane z psami, takie jak ekstrawersja, mogą nawet sugerować wyższą inteligencję interpersonalną.

