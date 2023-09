Test na inteligencję emocjonalną. Odważysz się go rozwiązać?

Inteligencja emocjonalna to stosunkowo nowy konstrukt psychologiczny. Został wprowadzony do specjalistycznej literatury na początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku przez Petera Saloveya i Johna Mayera. Stworzono go, by lepiej zrozumieć zachowanie człowieka. Przywołane pojęcie w krótkim czasie wzbudziło spore zainteresowanie specjalistów z różnych dziedzin, głównie psychologii i zarządzania. Na przestrzeni lat doczekało się ono wielu różnych definicji oraz interpretacji.

QUIZ:

Czy jesteś inteligentny emocjonalnie?

Czym jest inteligencja emocjonalna?

Inteligencja emocjonalna (IE) to wielowymiarowe pojęcie, na które składają się rozmaite cechy i umiejętności interpersonalne. Jedne modele akcentują odrębność tego konstruktu od inteligencji ogólnej, natomiast inne wskazywały na współgranie oraz uzupełnianie się obu obszarów. Mamy – jak pisze w swojej książce „Inteligencja emocjonalna” Daniel Goleman – „dwa umysły i to bynajmniej nie w sensie metaforycznym. Jeden z nich myśli, drugi zaś czuje. Te dwa zasadniczo odmienne sposoby poznawania i „rozumowania” splatają się ze sobą, tworząc nasze życie psychiczne”. Zdaniem autora, umysł emocjonalny działa niejako poza naszą kontrolą, podczas gdy mózg racjonalny jest logiczny, rozważny, zdolny do zadumy i refleksji.

Czy inteligencji emocjonalnej można się nauczyć?

Nasuwa się zatem pytanie, czy IE to „coś” wrodzonego, czy nabytego? Większość badaczy wychodzi z założenia, że inteligencję emocjonalną możemy kształtować w ciągu swojego życia. Rozwijać niczym każdą inną umiejętność, na przykład poprzez analizę swojego zachowania, przyjrzenie się sobie oraz reakcjom na poszczególne wydarzenia i sytuacje. Bardzo duże znaczenie ma również trening aktywnego słuchania. Polega ono na przyjęciu określonej postawy wobec swojego rozmówcy – nawiązywanie kontaktu wzrokowego z „drugą stroną”, zadawanie pytań na temat kwestii poruszanych podczas pogawędki, parafrazowanie usłyszanych wypowiedzi (powtarzanie ich własnymi słowami) czy odzwierciedlanie uczuć.

Czy inteligencja emocjonalna przydaje się w życiu?

Eksperci nie mają wątpliwości co do tego, że inteligencja emocjonalna to niezwykle przydatna umiejętność nie tylko w relacjach interpersonalnych, ale również w życiu codziennym oraz zawodowym. Dzięki niej możemy lepiej zrozumieć siebie i łatwiej przystosowywać się do zmian zachodzących na rynku pracy, a w konsekwencji szybciej osiągać zamierzone cele na wielu różnych poziomach.

Czytaj też:

Sprawdź, czy jesteś narcyzem. Test tylko dla odważnychCzytaj też:

Bliżej ci do empatii czy egocentryzmu? Zrób prosty test