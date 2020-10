8 cech introwertyka – sprawdź, czy nim nie jesteś

W psychologii dokładnie opisano cechy, jakie odróżniają introwertyków od ekstrawertyków. Definicje obydwóch typów psychologicznych opracował Carl Gustaw Jung w 1921 roku. Od tego czasu wprowadzono do nich kilka zmian, które związane są m.in. z rozwojem ludzkości i ujawnieniem się dodatkowych cech charakterystycznych dla przedstawicieli tych typów psychologicznych. Jak rozpoznać introwertyka?

Typy osobowości według Junga

Introwertyk i ekstrawertyk to dwa podstawowe typy osobowości, które są fundamentem teorii Junga. Wyodrębnia ona jeszcze kilkanaście innych typów osobowości, jednak te dwa są najbardziej znane. Introwertyzm i ekstrawertyzm to uogólnione typy postaw ludzkich, które określają energię psychiczną.

Osoby, które wyróżniają się cechami typowymi dla introwertyków i ekstrawertyków, zachowują się w określony sposób, co wyznacza kierunek, w jakim zmierzają ich reakcje oraz zabiegi adaptacyjne. W dużym uproszczeniu – introwertycy skupiają się na swoim wnętrzu i to z niego czerpią energię. Ekstrawertycy kierują się przede wszystkim potrzebami środowiska, w którym żyją, są osobami żywiołowymi, spontanicznymi i optymistycznie podchodzącymi do życia.

Stereotypowe podejście do typów osobowości sprawia, że często błędnie oceniamy ich przedstawicieli, z góry zakładając, że introwertyk to osoba nieśmiała, wycofana i „trudna”, jeżeli chodzi o relacje w związku oraz relacje w pracy. Natomiast ekstrawertyk musi być duszą towarzystwa i tryskać otwartością na potrzeby całego świata. Nie jest to do końca prawdą, bo wielu introwertyków doskonale radzi sobie w kontaktach z innymi, oczekując jedynie chwili dla siebie, która pozwoli naładować wewnętrzne akumulatory. Z drugiej strony – nieśmiałość może dotyczyć także ekstrawertyków, więc nie warto bazować jedynie na ogólnie funkcjonujących i nie zawsze prawdziwych opiniach.

Jesteś introwertykiem czy ekstrawertykiem?

Introwertycy przejawiają skłonność do określonych zachowań. Odpowiadając na 6 z poniższych 8 pytań twierdząco, możesz podejrzewać, że jesteś lub masz do czynienia z introwertykiem.

1. Cenisz sobie prywatność?

Introwertycy bardzo cenią sobie swoją prywatną przestrzeń. Nie tylko unikają dzielenia się faktami ze swojego życia np. za pomocą mediów społecznościowych, ale także potrzebują więcej czasu, aby kogoś obdarzyć zaufaniem.

2. Lubisz spędzać czas w samotności, ale nie czujesz się samotny?

Introwertycy doskonale czują się w swoim własnym towarzystwie. Cenią sobie samotne wieczory np. z książką i dbają o to, aby mieć czas na przemyślenia. Introwertycy potrafią też doskonale bawić się w towarzystwie interesujących dla nich osób i lubią towarzystwo ludzi.

3. Lepiej pracuje ci się w samotności?

Samodzielnie radzisz sobie z wszystkimi obowiązkami w domu i w pracy? Praca zespołowa raczej Cię męczy? To kolejna cecha introwertyków, którzy pracując w zespole, czują się przytłoczeni. Co więcej, introwertycy lubią rutynę, dlatego często wybierają zawody, które pozwalają na uniknięcie dynamicznych zmian rytmu dnia.

4. Nie jesteś osobą zbytnio rozmowną?

Mówisz, kiedy jest to absolutnie konieczne? Unikasz nadmiernie gadatliwych osób, które jedynie robią zamieszanie? Możesz być introwertykiem, bo takie zachowanie jest cechą charakterystyczną tego typu osobowości.

5. Każdą decyzję musisz dokładnie przemyśleć?

Racjonalne działanie, dokładna analiza sytuacji, dyskomfort związany ze spontanicznym działaniem to także typowe z cech introwertyków. Jeżeli zawsze dokładnie analizujesz każdą sytuację, przez długi czas przygotowujesz się do podjęcia konkretnej decyzji lub zmiany w życiu i martwisz się na zapas, choć nie ma ku temu powodów, to możesz należeć do grona introwertyków.

6. Aby się skoncentrować, musisz przebywać w ciszy?

Introwertyk do efektywnej pracy potrzebuje ciszy i spokoju. Często ucieka od współpracowników w celu zebrania myśli i ukierunkowania ich na właściwe tory. Introwertycy znacznie lepiej czują się w zamkniętym, cichym biurze niż w przestrzeni open space.

7. Jesteś dobrym słuchaczem, ale nie lubisz się publicznie wypowiadać?

Chętnie słuchasz, gdy ktoś wypowiada się na interesujące cię tematy, jednak masz problem z aktywnym uczestniczeniem w rozmowie? To kolejna z cech introwertyka, która wcale nie jest wadą.

8. Lubisz, gdy ktoś docenia twoją pracę?

Bardziej cenisz szczere „dziękuję” od innych nagród. Introwertycy nie potrzebują wiele, aby poczuć, że inni doceniają ich starania. Nie oczekują też nieszczerych pochwał i są odporni na „kupowanie” ich lojalności poprzez prezenty i inne nagrody materialne.