5 małych zmian w stylu życia, które wyjdą ci na zdrowie

Chcesz wyglądać i czuć się dobrze? Możesz to osiągnąć, wprowadzając stopniowo niewielkie zmiany w swoim stylu życia.

Zdrowe nawyki, których warto przestrzegać

Wybierz schody zamiast windy

Twoje ciało będzie pracować prawie dwa razy ciężej, jeśli wybierzesz schody zamiast windy. Oprócz przyspieszenia tętna, większego przepływu krwi i przyspieszenia metabolizmu, wzmocnisz także motywację do wybierania zdrowszych rozwiązań. Badania opublikowane w Journal of the American College of Cardiology potwierdzają, że siedzący tryb życia wiąże się z wyższym ryzykiem śmiertelności wśród dorosłych, którzy wykonują minimalną lub zerową aktywność fizyczną. Niewielkie zmiany, takie jak wchodzenie po schodach lub chodzenie do sklepu spożywczego zamiast jazdy samochodem są łatwym sposobem na dodanie niewielkich ćwiczeń do codziennej rutyny.

Nie pomijaj posiłków

To powszechne błędne przekonanie, że pomijanie posiłków prowadzi do utraty wagi. Technicznie rzecz biorąc, w danej chwili spożywasz mniej kalorii, ale najczęściej prowadzi to później do niekontrolowanego głodu i nawyków żywieniowych, które nie są dobre dla twojego metabolizmu. Mówiąc najprościej: próba zmniejszenia kalorii w celu utraty wagi nie działa. Planuj posiłki w czasie i spożywaj je regularnie.

Zmień swoje przekąski

To, czego potrzebuje twoje ciało, to zbilansowane składniki odżywcze. Spadki energetyczne między posiłkami i zachcianki na przekąski są sygnałem do sięgnięcia po produkty bogate w białko i witaminy. Spróbuj zjeść garści migdałów, jogurt z owocami, banana z masłem orzechowym lub talerz chrupiących warzyw i hummusu. Wymień batonik lub torebkę chipsów na pożywną przekąskę, a organizm już po krótkim czasie odczuje korzyści.

Nie oglądaj zbyt dużo telewizji

Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie Vermont wykazało, że uczestnicy z nadwagą, którzy ograniczyli czas oglądania telewizji tylko o 50%, spalali średnio 119 więcej kalorii dziennie. Zmaksymalizuj te wyniki, wykonując lekkie ćwiczenia w trakcie seansu telewizyjnego. Możesz wykonywać też prace domowe podczas oglądania telewizji, które jeszcze bardziej zwiększą spalanie kalorii. Każda porcja ruchu będzie dobra. A najlepiej: pozbądź się telewizora!

Idź do łóżka minutę wcześniej każdego wieczoru

Kładzenie się spać minutę wcześniej każdej nocy tylko przez dwa miesiące da ci dodatkową godzinę snu. Istnieje kilka istotnych powodów, dla których warto się wyspać. Brak snu wiąże się z wyższym ryzykiem otyłości, cukrzycy, choroby Alzheimera i problemów z sercem, obniżoną zdolnością skupienia uwagi, zwiększonym prawdopodobieństwem wypadków samochodowych i zmniejszoną zdolnością pamięci. Dlatego traktuj swój odpoczynek w nocy priorytetowo.

