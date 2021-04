Wykazano, że wykonywanie prac domowych może poprawić zdrowie mózgu

W badaniu opublikowanym w czasopiśmie BMC Geriatrics naukowcy przyjrzeli się powiązaniom między obowiązkami domowymi a funkcjami poznawczymi. Ich obserwacje wydaję się być korzystne dla każdego, kto poświęca sporo czasu na zajmowanie się domem.

Sprzątanie w domu a zdrowie mózgu

Eksperyment przeprowadzono na grupie 66 starszych osób, które wykonywały prace domowe, takie jak: sprzątanie, odkurzanie, gotowanie, zakupy, drobne naprawy i opieka nad innymi. Wzięli oni udział w trzech wizytach szpitalnych oceniających stan zdrowia, obrazowanie strukturalne mózgu i ocenę poznawczą.

Naukowcy odkryli, że starsze osoby dorosłe, które spędzały więcej czasu na wykonywaniu czynności domowych miały większą objętość mózgu, niezależnie od ilości wykonywanych zadań. Zaobserwowano to w dwóch miejscach: hipokampie, który odgrywa ważną rolę w pamięci i uczeniu się, oraz w płacie czołowym, który jest zaangażowany w wiele aspektów poznawczych.

„Naukowcy już wiedzą, że ćwiczenia mają pozytywny wpływ na mózg, ale nasze badanie jako pierwsze wykazało, że to samo może dotyczyć prac domowych” – powiedział Noah Koblinsky, główny autor badania z Baycrest's Rotman Research Institute (RRI).

Dlaczego tak się dzieje?

Naukowcy wskazują trzy powodu tego stanu rzeczy. Po pierwsze, zdrowie serca jest ściśle powiązane ze zdrowiem mózgu. Możliwe, że prace domowe mają podobny wpływ na serce i naczynia krwionośne, co ćwiczenia aerobowe o niskiej intensywności. Po drugie, planowanie i organizacja prac domowych może sprzyjać tworzeniu się nowych połączeń neuronowych w miarę upływu czasu, nawet gdy się starzejemy.

Istotny wydaje się również fakt, że dzięki wykonywaniu prac domowych spędzamy mniej czasu w pozycji siedzącej, co pomaga uchronić się negatywnymi skutkami zdrowotnymi. Badanie to zostało częściowo sfinansowane przez Canadian Institutes of Health Research (CIHR).

