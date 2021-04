5 metod na poprawę kondycji umysłu, które zaważą na jego funkcjonowaniu w przyszłości

Zwykle myślimy o młodości jako o okresie szczytowych zdolności umysłowych. Jednak kiedy te cudowne dni przeminą, umysł zaczynie nieubłaganie szwankować. Dobra wiadomość jest taka, że już dziś możesz o niego zadbać. Aby to zrobić, skoncentruj się na swoich codziennych nawykach. To, co robisz dzisiaj, prawdopodobnie odegra główną rolę w tym, jak twój mózg będzie działać w przyszłości i czy nie dojdzie do pogorszenia funkcji poznawczych, takich jak demencja.

Jak zadbać o kondycję mózgu?

1. Nieustannie próbuj nowych rzeczy

Badania sugerują, że świetnym sposobem na zwiększenie mocy mózgu jest uczenie się czegoś zupełnie nowego – zarówno z dziedziny intelektualnej, jak i z dziedziny fizycznej. Kiedy rozwijamy nową umiejętność, nasze mózgi tworzą nowe połączenia neuronowe, które z czasem stają się silniejsze. Jak udowodnili naukowcy, regularne odchodzenie od przyziemnej rutyny i podejmowanie różnorodnych czynności w życiu dorosłym może poprawić funkcje umysłu i spowolnić poznawcze oznaki starzenia.

2. Pogłębiaj swoją wiedzę

Przenieś swoją wiedzę na wyższy poziom, pogłębiając posiadane już informacje z różnych dziedzin. Mózg „odpłaci się”, wzmacniając złożone sieci neuronowe. Na przykład jeśli lubisz czytać, pokuś się o napisanie recenzji swojej ulubionej książki. Jeszcze więcej korzyści odniesiesz, gdy zrobisz to na kartce papieru. Badania pokazują, że pisanie odręczne poprawia przetwarzanie informacji, a także zdolność zapamiętywania tego, o czym piszesz.

3. Jedz posiłki z myślą o... umyśle

To, co jesz i pijesz, wpływa zarówno na ciało, jak i na mózg. Badania opublikowane w 2015 roku wykazały, że osoby, które przestrzegały planu żywieniowego zwanego dietą MIND, były w stanie spowolnić spadek funkcji poznawczych. Dieta ta jest połączeniem diety śródziemnomorskiej i DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension). Kładzie nacisk na orzechy, fasolę, produkty pełnoziarniste, drób i oliwę z oliwek. Wymaga też codziennego spożywania zielonych warzyw liściastych i co najmniej dwóch porcji jagód tygodniowo, ponieważ są one bogate w przeciwutleniacze wzmacniające mózg.

4. Wykonuj ćwiczenia fizyczne

W dni, kiedy masz ważną prezentację lub stresujący test, trening może zapewnić twojemu umysłowi dodatkowe wsparcie. W jednym z badań naukowych dorośli, którzy regularnie ćwiczyli aerobik przez cztery tygodnie rano, uzyskali lepsze wyniki w testach pamięci, niż osoby, które pominęły trening w dniu testu. Przyczyną mogą być częściowe osłabienie stresu wynikające z ćwiczeń. Stres bowiem może spowodować chwilowe zapominanie i osłabienie połączeń neuronowych. Oprócz korzyści dla zdrowia fizycznego, utrzymanie sprawności fizycznej to sprawdzony sposób na poprawę samopoczucia psychicznego i koncentracji.

5. Nie pomijaj snu

Dorośli potrzebują z reguły od siedmiu do dziewięciu godzin snu w nocy, aby zapewnić sobie solidną dawkę energii. Zdrowy sen ma pozytywny wpływ zarówno zdrowie psychiczne, jak i fizyczne człowieka. Sen ma kluczowe znaczenie dla mózgu: wspiera utrzymanie sprawności poznawczej, przetwarzanie emocji oraz wzmacnianie i naprawianie połączeń nerwowych. Zarwij tylko jedną noc, a będzie ci ciężko się skupić i wykonywać zwykłe czynności. Skutki chronicznego, krótkiego snu mogą być powiązane z problemami ze zdrowiem psychicznym, od choroby Alzheimera po depresję i lęk.

