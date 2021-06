Neoropsycholog: Przebywanie nad wodą jest niezwykle korzystne dla mózgu

Zastanawiałeś się, dlaczego ludzie zawsze chętnie jeżdżą nad wodę? Powodem jest oczywiście możliwość opalania się, kąpieli oraz spędzenie miłego czasu z rodziną lub znajomymi. Jednak jest coś jeszcze: uspokajający, kojący wpływ takich warunków na ludzką psychikę.

Korzyści przebywania nad wodą dla mózgu

Według nauki przebywanie w pobliżu wody może pomóc naszemu zdrowiu psychicznemu i być kluczem do odczuwania szczęścia. O walorach przebywania nad wodą opowiedziała Sanam Hafeez, neuropsycholog z Nowego Jorku i wykładowca na Columbia University. Według niej w zbiornikach wodnych jest coś z natury uspokajającego.

„Być może niektórych woda zabiera z powrotem do młodości, do pływania w basenie, jeziorze lub oceanie. Zbiorniki wodne, podobnie jak chmury, i pozwalają nam zobaczyć różne kształty i wyobrazić sobie nieograniczone możliwości. Samo wpatrywanie się w wodę pozwala naszym umysłom uspokoić się i zrelaksować” – powiedziała badaczka.

Czy musisz mieszkać nad wodą, by być szczęśliwym?

Naukowcy wskazują, że nie musimy podróżować na odległe wyspy ani jeździć zbyt często na wakacje, aby czerpać korzyści z przebywania nad wodą. Według nich wystarczy to, co mamy na własnym terenie – niewielkie jeziorko, staw blisko domu, strumień w parku. Zachęcają także do angażowania się w takie zajęcia rekreacyjne jak kajaki, piknik nad wodą z dziećmi, opalanie.

„Prawdopodobnie zauważysz, że nie potrzebujesz badań naukowych, ponieważ twój umysł, ciało i dusza już wiedzą o poprawiających nastrój korzyściach płynących z przebywania w pobliżu spokojnego zbiornika wodnego” – dodają. Tak więc ręcznik w dłoń – spróbuj chociaż 10 minut spędzić w ciszy nad najbliższym akwenem wodnym w swojej okolicy. Jeśli poczujesz się lepiej, praktykuj to jak najczęściej!

Czytaj też:

Poród w wodzie coraz popularniejszy. Jak wygląda i czy jest bezpieczny?