Chcesz nie odkładać zadań na później? Najlepiej... wcale nie ustalaj terminu

Dobrze znamy to uczucie, kiedy chcemy wykonać jakieś zadanie, ale długo nie możemy się za nie zebrać. Świadomość, że nie zostało jeszcze wykonane zaczyna nas męczyć, ale mimo to odkładamy jego wykonanie. Jak sobie z tym poradzić? Ciekawy pomysł podsuwają badacze z University of Otago.

Naukowcy: nie wyznaczaj terminu zadań

Profesor Stephen Knowles z Otago Business School wraz ze współpracownikami przeprowadzili ankietę, w której poprosili uczestników o wpłacenie darowizny na cele charytatywne. Otrzymali oni tydzień, miesiąc, albo nieokreślony termin na wykonanie zadania. Badanie wykazało, że odpowiedzi na ankietę były najniższe w przypadku jednomiesięcznego terminu, a najwyższe, gdy nie określono terminu.

Profesor Knowles nie zdziwił się, że określenie krótszego terminu zwiększyło szanse na otrzymanie odpowiedzi w porównaniu z terminem dłuższym. Jednak zadziwiająca była największa reakcja w przypadku braku terminu. Jak mówi profesor Knowles, wyniki mają zastosowanie w każdej sytuacji, w której ktoś prosi o pomoc inną osobę.

Czym jest prokrastynacja?

Prokrastynacja (z łac. procrastinatio – odroczenie, zwłoka) – to tendencja ujawniająca się w różnych dziedzinach życia. Przez pojęcie prokrastynacji rozumieć należy dobrowolne zwlekanie z realizacją zamierzonych działań, pomimo posiadanej świadomości pogorszenia sytuacji wskutek opóźnienia. Jak mówią psychologowie, zachowanie takie nie musi wynikać jedynie z nudy, ale z głębszych problemów psychologicznych.

