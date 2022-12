Co zrobić, by grudzień był magiczny, a nie zabiegany? Przygotuj się do świąt bez stresu

Dla wielu osób grudzień to okres, którego wyczekują przez cały rok. Czas uprzyjemnia im przyjemne wyczekiwanie świąt, planowanie podarków dla bliskich czy dekorowanie domu. Mało kto jednak może sobie pozwolić na to, by wziąć przedświąteczny urlop i spokojnie zaplanować przedświąteczne zakupy. W efekcie jesteśmy jeszcze bardziej zabiegani niż wcześniej, bo oprócz codziennych obowiązków musimy również przygotować się do Bożego Narodzenia. A to generuje duże napięcie, z którego nawet nie zawsze zdajemy sobie sprawę.

Zestresowane Boże Narodzenie

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez serwis Prezentmarzeń, aż 73 procent Polaków odczuwa napięcie z powodu świąt Bożego Narodzenia. Stresuje nas zakup prezentów, przedświąteczne porządki i wydłużająca się lista spraw do załatwienia. Warto zdać sobie z tego sprawę, bo grudzień to miesiąc, który mija szybko i jeśli w porę nie uświadomimy sobie, co nas stresuje i przeraża, po świętach obudzimy się z poczuciem, że wszystkie te starania były na marne, a my nie wykorzystaliśmy Bożego Narodzenia.

Jak przeżyć święta bez stresu?

Aby cieszyć się świętami jak należy, warto zastanowić się, co nas w nich stresuje. Czy jest to presja zorganizowania idealnej Wigilii lub świątecznego obiadu, czy może niekończąca się lista sprawunków? Może mamy trudność, by pogodzić pracę z organizacją świąt, co przyczynia się do narastającego zmęczenia i frustracji? Uświadomienie sobie tego to pierwszy krok do zmiany atmosfery i lepszego samopoczucia.

Przed Bożym Narodzeniem powinniśmy zadać sobie jedno zasadnicze pytanie: czym jest dla nas ten czas i jak chcielibyśmy go przeżyć? Znalezienie odpowiedzi na pytanie, co jest dla nas najważniejsze w święta, może stanowić dla nas odkrycie. Dla jednych będzie to zorganizowanie uroczystego obiadu dla najbliższej rodziny i wspólne celebrowanie tego czasu, a dla innych wypoczynek w świątecznej piżamie z kubkiem barszczu lub kawałkiem sernika.

Warto pamiętać, że obie te opcje są dobre, ponieważ nie ma jednej recepty na przeżycie świąt. I tak jak jednych stresuje nadmierna perfekcyjność w święta i presja, by wyprać dywany, umyć okna i wysprzątać wszystkie kąty, tak inni mogą czuć się źle z nagonką na to, by nie robić nic.

Nie ma jednego scenariusza na Boże Narodzenie, warto przeżyć je po prostu w zgodzie ze sobą. Jeśli dla kogoś przedświąteczne porządki pomagają mu uporządkować swoje własne wnętrze i sprawiają, że mocniej docenia później świąteczny czas w czystym i pachnącym domu – nie należy wyśmiewać takiej postawy. Podobnie jak nie można patrzeć z góry na tych, którzy w święta ograniczają się do zakupu kilku dań i do zawinięcia pod koc ze świątecznym motywem. Jesteśmy różni i mamy różne potrzeby, uszanowanie ich może znacznie zmniejszyć stres i zredukować napięcie.

Co można zrobić, by nie stresować się w święta?

Jeśli chcesz lepiej wykorzystać przedświąteczny czas, zastanów się nad tym, co cię stresuje. Wiele czynników można wyeliminować i znacznie poprawić swoje samopoczucie. Co warto zrobić?

Przygotuj listę spraw do załatwienia i podziel ją na małe części. Dzięki temu będzie lepiej ci wszystko ogarnąć i nie poczujesz się przytłoczony. Jeśli jednego dnia umyjesz okna, a drugiego poświęcisz wieczór na to, by zamówić prezenty on-line, nie przemęczysz się i będziesz mocniej cieszyć się świątecznym oczekiwaniem Rozejrzyj się, czy w twojej okolicy nie są organizowane jarmarki świąteczne. W takim miejscu można poczuć przedświąteczną magię, a przy okazji kupić rękodzieło, wyjątkowe prezenty czy pyszne przysmaki Rozdziel obowiązki. Nie wszystko musisz robić samodzielnie, a w wypełnieniu zadań z przedświątecznej listy mogą pomóc ci domownicy. Wspólne przygotowania do świąt niosą więcej radości Zastanów się, co musisz lub chcesz zrobić w domu samodzielnie, a co możesz kupić. Może w twojej okolicy znajduje się cukiernia, w której zamówisz makowiec, a może punkt garmażeryjny, w którym kupisz pierogi lub uszka? Częściowe ułatwienie sobie zadań przed świętami może cię znacznie odciążyć i poprawić twój nastrój Spróbuj skończyć wszystkie projekty przed świętami, a będziesz mógł mocniej się nimi cieszyć. Jeśli twojej głowy nie będą zaprzątały sprawy zawodowe, łatwiej poddasz się magii świąt

