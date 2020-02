Z jakich powodów dzieci popełniają samobójstwa? Nowa analiza

Problemy psychiatryczne u dzieci

Myśli samobójcze, zachowania autoagresywne, takie jak samookaleczenia i samobójstwa mogą towarzyszyć depresji, która dotyka ok. 2 procent dzieci w wieku 6-12 lat. Próby samobójcze jednak nie zawsze współwystępują z depresją, są niekiedy wyrazem bezsilności wobec problemów życiowych. Często również towarzyszą innym zaburzeniom psychicznym, takim jak schizofrenia. Amerykańscy naukowcy zbadali, co najbardziej zwiększa ryzyko samobójstw i autoagresji u dzieci.

Postawa rodziców ma związek z ryzykiem samobójstw u dzieci

Na łamach czasopisma JAMA Network Open opublikowano wyniki badania, które objęło niemal 12 tys. dzieci w wieku 9-10 lat. Około 6,4 proc. dzieci miało kiedykolwiek myśli samobójcze bez zamiaru popełnienia samobójstwa, 4,4 proc. chciało tego dokonać, a 2,4 proc. myślało o już konkretnej metodzie lub planie. 1,3 proc. dzieci dokonało prób samobójczych, a aż 9,1 proc. samookaleczało się. Przeanalizowano czynniki, które znacząco wpływały na myśli i zachowania autoagresywne u dzieci. Wygląda na to, że silne konflikty rodzinne i mała troska ze strony rodziców najbardziej przyczyniały się do autoagresji u dzieci. Co więcej, ok. 75 proc. opiekunów nie było świadomych myśli samobójczych u ich pociech. Powyższe wyniki są sygnałem, jak w rozwoju psychicznym ważne są relacje rodzinne, a zwłaszcza między rodzicami i dziećmi. Niewystarczająca dbałość o więzi rodzinne może istotnie przyczynić się do wystąpienia zaburzeń psychicznych u dzieci i prób samobójczych.

