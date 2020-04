Jak przygotować się do terapii psychologicznej online?

Jeśli chcesz rozpocząć terapię online lub twój terapeuta przeniósł swoją praktykę do świata cyfrowego, musisz przygotować się na nową rzeczywistość. Chociaż będzie to na początku nieco dziwne, terapia online może być niesamowitym i wartościowym systemem wsparcia – szczególnie w czasach kryzysu.

Wydziel sobie bezpieczną przestrzeń

Jedną z najbardziej podkreślanych zalet terapii online jest fakt, że możesz odbywać ją w komfortowych dla siebie warunkach. Być może bezpieczne ściany swojego pokoju skłonią cię do zwierzeń. Jeśli mieszkasz z inną osobą, możesz również poprosić ją o noszenie słuchawek lub spacer na zewnątrz podczas terapii. Bez względu na to, co zdecydujesz, upewnij się, że traktujesz terapię priorytetowo i wykonujesz ją w środowisku, które jest dla ciebie najbezpieczniejsze.

Daj sobie czas na adaptację warunków

Bez względu na to, z jakiej platformy korzysta twój terapeuta i jak bardzo jest doświadczony technologicznie, nadal będzie to inne doświadczenie niż wizyta osobista – więc nie przejmuj się, jeśli nie czujesz, że „synchronizacja” nie pojawia się od razu. Zajmie trochę czasu, zanim przyzwyczaisz się do rozmowy przez ekran. Jeśli możesz zachować otwartą linię komunikacji z terapeutą, będziesz zaskoczony swoją zdolnością do adaptacji. Osamotnienie z powodu utraty osobistego wsparcia jest również normalne, zwłaszcza jeśli ty i twój terapeuta pracowaliście już wcześniej offline. Tego rodzaju połączenia może wywoływać frustrację, strach i smutek. To wszystko, o czym możesz wspomnieć także swojemu terapeucie.

Bądź gotów nazwać uczucia - nawet jeśli wydają się „głupie”

W szczególności w przypadku COVID-19 aktywna pandemia oznacza, że ​​wielu z nas – jeśli nie wszyscy – mamy problemy z zaspokojeniem niektórych z naszych najbardziej podstawowych ludzkich potrzeb. Niezależnie od tego, czy chodzi o dbanie o swoje odżywianie, zmaganie się z samotnością, czy strach o siebie lub bliskich, trudno jest być zawsze „dorosłym”. Dbanie o siebie będzie czasem wyzwaniem. Pamiętaj, że ze swoimi odczuciami nie jesteś sam.

