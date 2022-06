Arteterapia – co to jest i na czym polega?

Coraz częściej korzystamy z różnych form psychoterapii w celu radzenia sobie z problemami oraz odzyskania radości z życia i poprawy jego jakości w przypadku m.in. zaburzeń lękowych, depresji i innych problemów emocjonalnych. Jednym z rodzajów dostępnych terapii jest terapia poprzez sztukę. Zyskuje ona coraz większe grono zwolenników, wykorzystując szeroko pojęty proces tworzenia w celach terapeutycznych.

Pierwsze wzmianki na temat leczenia sztuką pochodzą z czasów starożytnych. Arteterapia jako forma terapii zaczęła rozwijać się na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego stulecia. Prekursorem dzisiejszej arteterapii był Adrian Hill – ten brytyjski artysta po raz pierwszy użył terminu „art therapy” w 1942 roku. Jego działania ukierunkowane były na pomoc weteranom wojennym, którzy cierpieli m.in. z powodu stresu pourazowego.

Na początku rozwoju arteterapii służyła ona w celu leczenia pacjentów szpitali psychiatrycznych, jednak z czasem wyszła poza mury placówek medycznych, stając się formą terapii dostępną dla każdego. W Polsce dynamiczny rozwój tej formy psychoterapii obserwowany jest od przełomu lat 80. i 90. ubiegłego stulecia. Obecnie arteterapia stanowi jedną z częściej wybieranych form psychoterapii, uwzględniając różne metody i formy terapii z wykorzystaniem sztuki. Co więcej, arteterapia stosowana jest nie tylko w działaniach terapeutycznych i leczniczych, ale także ma charakter profilaktyczny i edukacyjny.

W arteterapii wykorzystywane są różne dziedziny artystyczne w celu poprawy ogólnie rozumianej jakości życia m.in. osób cierpiących z powodu traum, depresji, zaburzeń lękowych, a także osób, które blokują ich fizyczne ograniczenia, związane z różnego rodzaju schorzeniami. Ta forma psychoterapii doskonale sprawdza się w przypadku osób w każdym wieku, pomagając kierować własnym zachowaniem, zrozumieć schematy postępowania, a także rozwijać umiejętności interpersonalne.

Termin „arteterapia” składa się z dwóch części „arte” i „terapia” (lepiej widoczne jest to w języku angielskim – art therapy), łącząc w sobie działania artystyczne, a także terapię ukierunkowaną na redukcję różnych problemów pacjentów.

Zajęcia arteterapii odbywają się w bezpiecznym środowisku i w sprzyjających warunkach, dzięki czemu korzystające z tej formy psychoterapii osoby mogą w pełni wykorzystać swój potencjał i skupić się na terapeutycznym procesie twórczym.

Zgodnie z definicją Brytyjskiego Stowarzyszenia Arteterapeutów (The British Association of Art Therapists (BAAT) „arteterapia jest formą psychoterapii – art psychotherapy, która traktuje media artystyczne jako podstawowy sposób komunikacji. We wspierającym środowisku, któremu sprzyja relacja terapeutyczna, uczestnik arteterapii może tworzyć obrazy i obiekty, w celu ich eksploracji oraz dzielenia się znaczeniami, które mogą być z nich odczytane. Dzięki temu osoba może lepiej zrozumieć siebie oraz naturę swoich problemów i trudności. To z kolei może prowadzić do pozytywnej trwałej zmiany w jego postrzeganiu siebie, w aktualnych relacjach oraz ogólnie rozumianej jakości życia”.