Jak działa zamiennik konopi indyjskich, przed którym ostrzega GIS? Co to jest MDMB-4en-PINACA?

Choć Główny Inspektorat Sanitarny w najnowszym ostrzeżeniu posługuje się bardzo długą i skomplikowaną nazwą, która niewiele mówi większości z nas – a zwłaszcza rodzicom nastolatków – to nieco jaśniej na temat MDMB-4en-PINACA wypowiada się European Monitoring Centre for Drugs and Drug Administration, czyli Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA).

Okazuje się, że tajemnicza substancja psychoaktywna sprzedawana jest jako „legalny” zamiennik konopi indyjskich i syntetycznych kannabinoidów. Zamiast uspokajać – tylko dodatkowo pobudza, wzmaga agresję, a nawet może prowadzić m.in. do zawału mięśnia sercowego.

Co to jest MDMB-4en-PINACA, czyli... „sztuczna marihuana”?

3,3-dimetylo-2-(1-(pent-4-en-1-ylo)-1H-indazolo-3-karboksyamido)butanian metylu (MDMB-4en-PINACA) – to fachowa nazwa nowego, niebezpiecznego dopalacza, który w ciągu ostatnich 6 miesięcy stał się bardzo popularny nie tylko na polskim rynku, ale także w innych krajach w Europie.

W połowie maja 2021 r. holenderski system wykrywania informacji o narkotykach wykrył alarmującą liczbę próbek skażonych konopi indyjskich, w których pojawił się syntetyczny kannabinoid MDMB-4en-PINACA.

Produkty z dodatkiem tej niebezpiecznej, sztucznej substancji psychoaktywnej można było nabyć w holenderskich coffe shopach oraz od sprzedawców ulicznych w wielu niderlandzkich miastach – co potwierdził Trimbos Institute, czyli Holenderski Instytut Zdrowia Psychicznego i Uzależnień.

Wcześniej ostrzegano natomiast, że nawet 80 proc. marihuany dostępnej w Niemczech zawiera syntetyczne dodatki. Problem ze sztucznymi zamiennikami o psychodelicznych właściwościach zmieniających działanie dotychczas znanych narkotyków mają też Amerykanie. Według Głównego Inspektoratu Sanitarnego przez ostatnie pół roku MDMB-4en-PINACA stał się popularny także na terenie naszego kraju.

Jak szkodzi „syntetyczna marihuana”? Sztuczny zamiennik jest znacznie silniejszy niż naturalny THC

„Syntetyczny kannabinoid MDMB-4en-PINACA jest znacznie silniejszy niż naturalny THC. Nawet w małej dawce może wywoływać zaburzenia równowagi, lęk, paranoję, halucynacje i zaburzenia rytmu serca. Duża dawka może wyrządzić poważne szkody. Może spowodować utratę przytomności lub wywołać irytację, przemoc lub zachowania psychotyczne. Chociaż nie zgłoszono jeszcze żadnych ofiar śmiertelnych w Holandii związanych z MDMB-4en-PINACA, niektóre inne kraje zgłosiły zgony związane z tą substancją” – wyjaśnia serwis marihuana.info.pl.

Jedynym sposobem na to, by odróżnić prawdziwą marihuanę od tej, która zawiera szkodliwe, sztuczne dodatki, jest test laboratoryjny. Problem w tym, że w standardowych badaniach określa się jedynie ewentualną zawartość metali ciężkich, toksyn i procentową zawartość kannabinoidów, a nie MDMB-4en-PINACA.

Specjaliści podkreślają, że samodzielne wykrycie różnic pomiędzy naturalnymi konopiami indyjskimi a tymi, do których dodano syntetyczne dodatki, jest bardzo trudne. Już po 10 minutach od ich zażycia osoby, które często sięgają po tę używkę, mogą odczuć, że działa silniej niż zwykła marihuana i zapewnia „niezwykle intensywne” doznania.

Do czego dodawany jest MDMB-4en-PINACA?

Służby sanitarne mają ogromny problem z walką z MDMB-4en-PINACA, bo większość użytkowników nie jest świadoma tego, co zażywa. W produktach zawierających ten syntetyczny kannabinoid często zmienia się jego stężenie. GIS ostrzega, że narkotyk ten może występować w postaci:

mieszanek do palenia,

proszków i tabletek,

kartoników nasączonych substancją,

liquidów do e-papierosów.

Jak wygląda MDMB-4en-PINACA? Oto jedna z możliwych postaci.

Jakie objawy mogą wystąpić po MDMB-4en-PINACA?

halucynacje, paranoja, psychoza,

agresywne i gwałtowne zachowanie,

splątanie, strach, niepokój,

zniekształcone postrzeganie czasu,

nudności, wymioty,

zaburzenia motoryki, letarg

zaczerwienienie spojówek oczu,

objawy sercowo-naczyniowe (takie jak nadciśnienie, tachykardia, bradykardia, ból w klatce piersiowej, zawał mięśnia sercowego i udar),

drgawki, konwulsje, utrata przytomności, śpiączka

Problem z syntetycznymi kannabinoidami stał się na tyle poważny, że Komisja Europejska rozważa możliwość wprowadzenia całkowitego zakazu stosowania m.in. takich substancji jak MDMV-4en-PINACA, uznawanych dotąd za zamienniki konopi indyjskich.

