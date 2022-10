Kiedy jest najlepszy moment na odwyk? To powinno dać do myślenia

Jeśli należysz do takich osób, dowiedz się, na czym polega odwyk alkoholowy lub narkotykowy i przekonaj się, że jest to najlepszy sposób na pokonanie niszczycielskiego nałogu.

Kiedy możemy mówić o uzależnieniu?

Z założenia leczenie odwykowe przeznaczone jest dla osób uzależnionych od substancji odurzających takich jak alkohol lub narkotyki. Kiedy jednak możemy mówić o uzależnieniu? Diagnozę powinien postawić specjalista, jednak samodzielnie można również zidentyfikować problem. O istnieniu nałogu zazwyczaj bowiem świadczą następujące symptomy:

szukanie okazji do przyjęcia środka odurzającego,

odczuwanie silnego przymusu do sięgnięcia po używki,

coraz częstsza utrata kontroli nad ilością przyjmowanych trunków lub narkotyków,

fizyczne objawy odstawienia używki (tzw. zespół abstynencyjny) – np. drżenie mięśni, skoki ciśnienia, nudności, biegunki, problemy ze snem, wzmożona potliwość, stany lękowe,

odczuwanie negatywnych skutków nałogu w życiu zawodowym i osobistym – np. kłopoty z wykonywaniem obowiązków służbowych lub problemy w relacjach z partnerem.

Odpowiedni moment na terapię odwykową

Opisane wyżej objawy nałogu zwykle są dostrzegane przez otoczenie osoby uzależnionej, natomiast ona sama często bardzo długo nie chce ich zauważyć. Tymczasem najlepszym momentem na leczenie odwykowe jest ten, w którym chory uświadomi sobie istnienie problemu oraz zapragnie go rozwiązać. Dochodzi do tego niestety dość późno, gdy nałóg zaczyna już negatywnie oddziaływać na całe życie lub wręcz skutkuje jakąś tragedią.

W zmotywowaniu takiej osoby do podjęcia terapii pomóc mogą jednak bliscy, którzy po zauważeniu problemu powinni namówić ją na niezobowiązującą wizytę u specjalisty. Dobrym adresem będzie choćby najbliższa poradnia odwykowa, w której chory może usłyszeć diagnozę i dać się przekonać do podjęcia walki z nałogiem.

Jak wygląda odwyk?

Zarówno odwyk narkotykowy, jak i alkoholowy polega na kilkuetapowej terapii. W pierwszej kolejności przeprowadzane są zatem działania medyczne, czyli tzw. detoks narkotykowy lub alkoholowy, który polega na oczyszczeniu organizmu z nagromadzonych toksyn. W profesjonalnych ośrodkach odbywa się on pod kontrolą lekarzy, którzy na bieżąco monitorują stan zdrowia pacjenta i w razie potrzeby podają mu leki łagodzące dolegliwości związane z detoksykacją.

Kolejnym etapem leczenia odwykowego jest psychoterapia. Polega ona na indywidualnych spotkaniach z terapeutą oraz pracy w grupach. Takie zajęcia mają na celu m.in. wzmocnić w pacjencie motywację do walki z nałogiem, a także nauczyć go życia w abstynencji. Wiąże się to często z koniecznością wypracowania nowych wzorców zachowań, a także nauki rozwiązywania problemów.

Terapia leczenia uzależnień w ośrodku

Należy mieć świadomość, że opisana wyżej terapia powinna odbywać się ośrodku zamkniętym i trwać od kilku tygodni do nawet kilku miesięcy. Tylko wtedy bowiem można osiągnąć cele terapeutyczne, z których najważniejszym jest wytrwanie w abstynencji. Pacjenci często boją się „zamknięcia” w placówce, dlatego niezwykle ważne jest, aby wybrać odpowiednie miejsce na taką formę leczenia.

Dobrym rozwiązaniem jest prywatna klinika odwykowa, ponieważ oferuje komfortowe warunki pobytu, a ponadto zapewnia pełną dyskrecję oraz indywidualną opiekę najlepszych specjalistów. W takim miejscu oferowane są też zazwyczaj kompleksowe terapie, a więc np. dla rodziny uzależnionego, czy też programy uzupełniające pomagające pacjentom wytrwać w abstynencji po opuszczeniu ośrodka.

Zaufaj specjalistom

Decyzja, aby udać się na odwyk, jest trudna, ale niezwykle ważna. Jeśli masz dylemat, czy skorzystać z takiej formy pomocy, pamiętaj, że może Ci ona uratować życie – dosłownie i w przenośni.

