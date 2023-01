Czy jesteś „weekendowym alkoholikiem”? Sprawdź, czy masz te 5 objawów

Często osoby, które nie piją codziennie alkoholu, nie zdają sobie sprawy, że mogą być uzależnione. Zdaniem ekspertów, do nałogu może prowadzić zwłaszcza upijanie się. Normy spożycia alkoholu, które prowadzą do upojenia, różnią się dla kobiet i mężczyzn.

Ile musi wypić mężczyzna, a ile kobieta, żeby się upić?

Okazuje się, że mężczyźni mogą wypić więcej od kobiet, zanim się upiją. Uznaje się, że mężczyzna jest pijany, jeśli wypije więcej niż cztery drinki w ciągu 2-3 godzin. Kobieta, jeśli wypije trzy drinki w tym samym czasie. Standardowy drink definiuje się jako:

0,36 l piwa zawierającego 5 proc. alkoholu,

około 150 ml wina zawierającego 12 proc. alkoholu,

45 ml destylowanego spirytusu zawierającego około 40 proc. alkoholu.

Sygnały ostrzegawcze weekendowego uzależnienia

Alkohol traktujesz jak nagrodę

Jeśli tłumaczysz sobie, że zasłużyłeś na drinka w weekend, bo ciężko pracowałeś lub miałeś stresujący tydzień, to zdaniem ekspertów z Alcohol Rehab pierwszy krok do uzależnienia. Staraj się nie nagradzać się alkoholem. Spotkanie z przyjaciółmi to dobry pomysł, ale lepiej wybrać się na dobra kolację, koncert czy wspólny spacer.

Nie możesz przestać pić

Obiecujesz sobie, że podczas spotkania wypijesz jednego lub dwa drinki, ale nie kontrolujesz się? Po wypiciu kilku drinków „rozkręcasz się” i masz ochotę na więcej? To również znak, że jesteś na dobrej drodze do uzależnienia. Eksperci zalecają w takiej sytuacji całkowite powstrzymanie się od picia. Przerwa od picia alkoholu pozwala spojrzeć na uzależnienie z innej perspektywy.

Na następny dzień po piciu masz poczucie winy

Czujesz się zakłopotany następnego dnia po imprezie i masz „moralnego kaca”? Takich sytuacji możesz pozbyć się, rezygnując z picia. Jeśli wybierzesz napoje bezalkoholowe, będziesz mógł cieszyć się weekendem bez wyrzutów sumienia – doradzają eksperci.

Jesteś agresywny po piciu

Wiele badań wykazuje, że jest związek między upijaniem się a agresywnym zachowaniem. Jeśli czujesz, że pod wpływem alkoholu stajesz się agresywny lub podejmujesz ryzykowne zachowania, które narażają cię na niebezpieczeństwo, zrezygnuj z picia.

