Jak zaledwie 5 dni niedoboru snu może wpłynąć na psychikę?

Sen jest powszechną potrzebą, a wcześniejsze badania uwypukliły poważne konsekwencje poznawcze i fizjologiczne zakłóconego lub skróconego snu. Do nowego badania opublikowanego w Journal of Sleep Research naukowcy zrekrutowali 42 osoby. W ciągu dwóch tygodni badacze zarejestrowali reakcje ludzi na 90 zdjęć – w tym przyjemne, neutralne i nieprzyjemne zdjęcia – po pięciu nocach regularnego snu. Następnie ponownie przetestowali reakcje uczestników po pięciu kolejnych nocach ograniczenia snu. Uczestnicy potwierdzili przed badaniem, że zwykle śpią od siedmiu do ośmiu godzin w nocy. Byli także badani pod kątem obecności nastroju lub zaburzeń lękowych, zaburzeń snu i bezsenności.

Badanie wykazało, że po ograniczeniu snu nastąpił znaczny wzrost negatywnych nastrojów wraz ze zmniejszoną czujnością. Przede wszystkim uczestnicy znacznie częściej oceniali przyjemne i neutralne zdjęcia jako negatywne. Badacze doszli do wniosku, że przewlekłe ograniczenia snu są dość powszechne z powodu chorób, zaburzeń snu, wymagań pracy i problemów związanych ze stylem życia.

Do czego potrzebny jest sen?

„Sen wydaje się odgrywać kluczową rolę w różnych elementach przetwarzania emocjonalnego, zarówno w pamięci emocjonalnej, jak i w reaktywności emocjonalnej” – dr Daniela Tempesta z Wydziału Biotechnologii i Stosowanych Nauk Klinicznych Uniwersytetu L'Aquila. Dodała, że ​​utrata snu może wpływać na oba te czynniki, nie tylko powodując, że ludzie czują się bardziej negatywnie, ale także negatywnie oceniają emocje. Chociaż badanie przeprowadzono przed pandemią koronawirusa, eksperci od snu już teraz są zaniepokojeni skutkami trudności ze snem. Na przykład na University of Chicago Medicine stwierdzono, że sen jest niezbędny do poprawnego funkcjonowania układu odpornościowego, a także nastroju, funkcji mózgu i energii – a COVID-19 prawdopodobnie przyczynia się do wzrostu problemów ze snem.

