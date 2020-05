Skutki nadużywania alkoholu, czyli przed czym ostrzega nas Australia?

Analizując spożywanie alkoholu przez 479 studentek z Australii w wieku 18-24 lat, pierwsze na świecie badanie empiryczne sprawdziło podstawowe wzorce przekonań, które mogą przyczynić się do drunkoreksji – zaburzenia odżywiania. Polega ono na tym, że dana osoba w trakcie picia alkoholu ogranicza jedzenie lub nie przyjmuje go wcale, zgodnie z zasadą „nie zjem, bo chcę wypić”.

Co niepokojące, naukowcy odkryli, że aż 82,7 procent ankietowanych studentek uniwersytetów w ciągu ostatnich trzech miesięcy wykazało taką postawę. Ponad 28 procent regularnie i celowo pomijało posiłki, spożywało niskokaloryczne lub bezcukrowe napoje alkoholowe, wymiotowało lub ćwiczyło po wypiciu, aby pomóc ograniczyć spożywane kalorie. Psycholog kliniczny i główny badacz UniSA Alycia Powell-Jones twierdzi, że niepokój budzi wśród uczniów australijskich studentek częstość zachowań pijackich. „Ze względu na wiek i etap rozwoju młodzi dorośli częściej podejmują zachowania ryzykowne, które mogą obejmować picie nadmiaru alkoholu” – mówi Powell-Jones.

Jakie są konsekwencje unikania jedzenia przy alkoholu?

Nadmierne spożywanie alkoholu w połączeniu z restrykcyjnymi i nieuporządkowanymi nawykami żywieniowymi jest niezwykle niebezpieczne. Może radykalnie zwiększyć ryzyko wystąpienia poważnych konsekwencji fizycznych i psychicznych, w tym hipoglikemii, marskości wątroby, niedoborów żywieniowych, uszkodzenia mózgu i serca, utraty pamięci, zaników pamięci, depresji i funkcji poznawczych deficyty. „Z pewnością wielu z nas wypiło kiedyś za dużo alkoholu i wiemy, jak się czuliśmy następnego dnia, ale prawie jedna trzecia młodych studentek celowo rezygnuje z żywności wyłącznie w celu zrównoważenia kalorii alkoholowych”.

Szkodliwe spożywanie alkoholu jest problemem globalnym, a nadmierne spożycie powoduje miliony zgonów, w tym wiele tysięcy młodych ludzi. W Australii co szósta osoba spożywa alkohol na niebezpiecznym poziomie, co naraża na ryzyko wystąpienia choroby lub urazu związanego z alkoholem.

„Badanie to zapewniło wstępny wgląd w lepsze zrozumienie, dlaczego młode dorosłe kobiety podejmują takie decyzje” – mówi Powell-Jones. Może to być strategia radzenia sobie z lękami społecznymi poprzez akceptację i dostosowanie się do oczekiwań grup rówieśniczych lub kulturowych. Ważne jest, aby klinicyści, wychowawcy, rodzice i przyjaciele byli świadomi czynników, które motywują młode kobiety do angażowania się w to szkodliwe i niebezpieczne zachowanie, w tym norm kulturowych, przekonań, które napędzają poczucie własnej wartości, poczucia przynależności i więzi międzyludzkich.

