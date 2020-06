Młodzież LGBTQ zastraszana przez równieśników. Skutek? Samobójstwa

Badanie wykazało, społeczność młodzieży LGBTQ, która zmarła w wyniku samobójstwa, była pięć razy częściej zastraszana przed śmiercią, niż rówieśnicy spoza LGBTQ. Sktórt LGBTQ oznacza ogół lesbijek, gejów, biseksualistów, osób transgenderycznych i queer – czyli osób niepewnych swojej orientacji seksualnej.

W nowym badaniu naukowcy przyjrzeli się aktom zgonów około 10 000 młodzieży w wieku od 10 do 19 lat, która zmarła na skutek samobójstwa. Zapisy przechowywane w bazie danych CDC zawierały narracje oparte na raportach lekarzy sądowych i organów ścigania. Rodzina, przyjaciele, pamiętniki, posty w mediach społecznościowych, SMS-y i notatki – wszystkie te informacje były podstawą tych raportów. To pozwoliło rzucić okiem na sytuację umierającej młodzieży, zapewniając niejako wgląd w ich seksualizm oraz to, czy byli zastraszani.

Potrzebna ochrona młodzieży

Największe ryzyko dotyczyło młodszych dzieci. Na przykład dwie trzecie dzieci LGBTQ w wieku od 10 do 13 lat, które popełniły samobójstwo, było zastraszane przed śmiercią. „Te ustalenia zdecydowanie sugerują, że należy podjąć dodatkowe kroki w celu ochrony młodzieży LGBTQ i innych przed groźbą zastraszania” – oświadczył główny autor, Kirsty Clark, doktor habilitowany w Yale School of Public Health. Badanie, opublikowane w czasopiśmie JAMA Pediatrics, opiera się na wcześniejszych analizach wykazujących, że dzieci LGTBQ są narażone na zwiększone ryzyko zastraszania, myśli samobójczych i prób samobójczych.

Na przykład badanie przeprowadzone w 2017 r. Przez amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom wykazało, że prawie połowa lesbijek, gejów i biseksualistów poważnie rozważała samobójstwo. Około jedna trzecia zgłosiła zastraszanie w szkole. Około jedna trzecia studentów transpłciowych zgłosiła także próbę samobójczą w ciągu roku. The Trevor Project, grupa zajmująca się zapobieganiem samobójstwom zauważa, że ​​młodzież lesbijska, gejowska i biseksualna jest prawie pięć razy bardziej skłonna do próby samobójczej w porównaniu do młodzieży heteroseksualnej.

