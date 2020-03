Jak zmniejszyć stres u osób LGBT?

Osoby w społeczności LGBT często napotykają na problemy, które mają złe konsekwencje dla ich zdrowia psychicznego. Naukowcy z Michigan State University jako pierwsi wskazali czynniki społeczne, które mogą zmniejszyć poziom stresu i poprawić zdrowie psychiczne osób z tej społeczności.

Więzi społeczne a stres u osób LGBT

William Chopik, adiunkt psychologii w MSU, przeprowadził ankietę wśród 2560 dorosłych osób LGBT. Dzięki niej odkrył, że otaczanie się dużą siecią społecznościową – szczególnie osobami o tej samej tożsamości seksualnej – zmniejszało szkodliwe dla zdrowia skutki dyskryminacji. W szczególności badano takie czynniki jak: dyskryminacja, poziom stresu, rozmiar kontaktów społecznościowych, a także zdrowie fizyczne i samopoczucie u badanych. „Posiadanie rodziny i większej liczby przyjaciół daje nam więcej osób, na których możemy polegać, kiedy naprawdę tego potrzebujemy. Jeśli chodzi o dyskryminację, ludzie szukają kogoś, komu mogliby ufać i kto mógłby ich wysłuchać” –powiedział Chopik.

Orientacja znajomych ma znaczenie

Zaskakujące odkrycie dotyczyło tego, kto konkretnie tworzył sieć kontaktów towarzyskich. Liczba osób heteroseksulanych w sieci nie miała wpływu na poprawę samopoczucia; raczej posiadanie większej liczby przyjaciół LGBT w pobliżu było najbardziej korzystne dla osób z tej społeczności. Co więcej, wiek osób w sieci nie miał znaczenia, o ile miały wspólną tożsamość seksualną. Badania opublikowane w Journal of Health and Aging podkreślają, jak ważna jest orientacja przyjaciół dla zdrowia i dobrego samopoczucia osób homoseksualnych.

Rola obniżania stresu

„Ludzie codziennie doświadczają różnego rodzaju stresu, a umiejętność skutecznego radzenia sobie z nim może zapobiec poważnemu kryzysowi zdrowotnemu” – powiedział Chopik. Dla osób LGBT sieci społecznościowe zaś były tym, na czym mogli polegać. Chopik powiedział, że wiele osób, które doświadczają ciągłej dyskryminacji, zamyka swoje relacje lub izoluje się. A szczególnie dla osób LGBT im większe jest koło społeczne, tym lepiej. Ponadto wyraził nadzieję, że odkrycia potwierdzą znaczenie stresu psychicznego pacjentów w codziennej pracy lekarzy.

„Często wiele środowisk medycznych jest negatywnie nastawionych wobec powtarzających się stresorów, z którymi codziennie spotykają się osoby LGBT” – powiedział Chopik. „Odkryliśmy, że stres wynikający z dyskryminacji oznacza gorsze zdrowie fizyczne i psychiczne. Lepsze zrozumienie ryzyka i czynników ochronnych występujących w otoczeniu pacjentów może prowadzić do bardziej całościowego zrozumienia ich zdrowia i samopoczucia”.

