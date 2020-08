Chodzisz spać ze smartfonem? Możesz cierpieć na niedobór snu i problemy natury psychicznej

Badania wykazały, że sztuczne światło w pomieszczeniach może wpływać na zdrowie psychiczne i mieć długofalowe konsekwencje. Z zaburzeniami wzorca snu borykają się przede wszystkim młodzi ludzie, którzy niemalże zasypiają z telefonem w ręku.

Jak sztuczne światło ogranicza sen

W badaniu opublikowanym w czasopiśmie JAMA Psychiatry młodzież, która mieszkała na obszarach o wysokim poziomie sztucznego światła zewnętrznego w nocy, rzadziej spała. Bardziej prawdopodobne jest, że rozwinęły się u nich zaburzenia nastroju, w odróżnieniu od nastolatków zasypiających przy niskim poziomie światła z zewnątrz. „Chociaż ekspozycja na światło środowiskowe jest tylko jednym z czynników w bardziej złożonej sieci wpływów na sen i zachowanie, prawdopodobnie będzie to ważny cel profilaktyki i interwencji w zakresie zdrowia nastolatków” – powiedziała Kathleen Merikangas, współautorka badań i kierownik w Narodowym Instytucie Zdrowia Psychicznego.

CNN donosi, że u nastolatków niezdolność do zapewnienia odpowiedniej ilości snu może prowadzić do zaburzeń psychicznych, takich jak choroba afektywna dwubiegunowa, wahania nastroju, paranoja i lęk. Wydzielanie melatoniny przez hormon snu następuje w ciemności. To spowalnia lub zatrzymuje się, gdy są wystawione na działanie światła. Ponieważ większość dzieci i nastolatków wydaje się mieć przy sobie urządzenienawet gdy kładą się spać, najprawdopodobniej nie zasypiają szybko. Najlepsze, co mogą zrobić rodzice to próba ograniczenia narażenia na gadżety i podjęcie odpowiednich środków w celu rozwiązania problemu sztucznego światła.