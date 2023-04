Mylił żonę z kapeluszem! Jak to możliwe? Popełnianie takich „błędów” to oznaka choroby

Dowiedz się, co sprawiało, że doktor P. mylił żonę z kapeluszem, a za ludzi brał uliczne hydranty, znaki drogowe, a nawet gałki meblowe.

Niezwykły przypadek doktora P.

Kiedy u doktora P. zdiagnozowano cukrzycę, a jego problemy z rozpoznawaniem ludzi i rzeczy przybrały na sile, muzyk udał się na konsultacje do okulisty. Ten stwierdził, że z jego wzrokiem jest wszystko w porządku, ale część mózgu odpowiedzialna za widzenie nie funkcjonuje prawidłowo. Śpiewak otrzymał skierowanie do neurologa. Lekarz – Oliver Sacks – nie stwierdził oznak otępienia, ale po rutynowym badaniu odruchów odnotował coś niepokojącego.

Pacjent nie zauważył własnego buta. Nie potrafił też – jak wynikało z dalszych obserwacji – dostrzec obrazu jako całości. Skupiał się jedynie na jego pojedynczych cechach i detalach, na przykład kolorach, ostrości czy kształtach. Widział rzekę, ale nie postrzegał jej jako elementu pejzażu.

Rzeczywistość była dla doktora P. zbiorem różnych schematów pozbawionych znaczenia. Rękawiczkę traktował jako powierzchnię ciągłą, obejmująca samą siebie z pięcioma wybrzuszeniami, rodzaj pojemnika. Nie rozumiał jednak, jaką funkcję może on pełnić i czemu tak naprawdę służy. Ten sposób postrzegania świata przysparzał mu w życiu codziennym wielu problemów. Dochodziło nawet do tego, że mylił swoją żonę z kapeluszem i próbował nałożyć na siebie jej głowę.

Powstaje pytanie: co było przyczyną tych wszystkich kuriozalnych sytuacji?

Czym jest agnozja wzrokowa?

Wspomniane pomyłki są oznaką choroby – agnozji wzrokowej. To zaburzenie percepcji polegające na niezdolności do rozpoznawania przedmiotów, osób i zdarzeń. Chory widzi, ale nie jest w stanie zrozumieć, co ma przed oczyma. Identyfikuje przedmioty za pomocą innych zmysłów, takich jak dotyk, zapach czy smak. Agnozja powstaje zwykle na skutek uszkodzenia płatów potylicznych mózgu odpowiedzialnych za funkcje wzrokowo-przestrzenne.

