Seks po porodzie – ponowny pierwszy raz, który budzi strach. Ale nie warto go odkładać

Seks po porodzie to temat tabu. Dla wielu par, które właśnie zostały rodzicami, powrót do współżycia jest trudny. Problem tkwi głównie w... psychice. Po porodzie ciało kobiet się zmienia, często mają one problemy, by zaakceptować nową wersję siebie. I choć mężczyzna może je zapewniać, że wciąż są piękne, one czują inaczej.

Połóg i powracające do formy ciało, również nie sprzyjają zbliżeniom. Co warto wiedzieć o współżyciu i czy należy się go obawiać?

Kiedy można wrócić do współżycia?

Seks po porodzie nie jest wskazany przez pierwsze 6 tygodni. W czasie połogu ciało regeneruje się po narodzeniu dziecka. Macica obkurcza się, pojawiają się odchody połogowe, gospodarka hormonalna jest rozregulowana. Jeśli w czasie porodu kobieta miała nacięte krocze, rana ciągnie i boli. Dodatkowo mogą pojawić się problemy z wypróżnianiem i oddawaniem moczu.

To wszystko sprawia, że lepiej odłożyć współżycie do czasu aż organizm zregeneruje się po ciąży. Po 6 tygodniach kobieta powinna udać się na kontrolną wizytę do ginekologa. Lekarz sprawdzi, czy macica już się w pełni obkurczyła. Dopiero gdy da zielone światło, para może wrócić do zbliżeń.

Kiedy psychika nie jest gotowa

Nie jest to jednak takie proste. Kiedy ciało jest gotowe, głowa nie musi być. Wiele kobiet po porodzie (zwłaszcza naturalnym) odczuwa traumę przed ponownym zbliżeniem. Boją się bólu i kolejnej ciąży. Zdarzają się przypadki, gdy po zakończeniu połogu panie zachodzą w kolejne ciąże, dlatego obawy te nie są nieuzasadnione.

Psycholodzy nie zalecają jednak odkładania seksu na później. Izolacja od partnera utrudnia powrót do współżycia i wzajemnej bliskości. Jest ona ważne również z punktu widzenia rewolucji życiowej, jaką było pojawienie się na świecie dziecka.

Wrzuceni w role rodziców partnerzy często zapominają o sobie nawzajem, nie poświęcając drugiej osobie tyle czasu i uwagi ile powinni. Ma to kluczowe znaczenie dla związku i pomaga uniknąć kłótni oraz problemów w relacji z drugą osobą.

Figura po ciąży

Inną ważną rzeczą, która również tkwi w psychice, jest postrzeganie siebie. Kobiety po ciąży czują się nieatrakcyjne. Ich ciało wygląda inaczej, jest mniej jędrne, obce. Pełni teraz rolę karmicielki i służy głównie dziecku. To uczucie obcości i niezadowolenia z własnego wyglądu przekłada się na niechęć do zbliżeń z partnerem.

Dużo zmienić może czułość mężczyzny. Jeśli będzie on zapewniał swoją wybrankę, że wciąż jest piękna i że podoba mu się taka jaka jest, łatwiej ona przejdzie przez połóg i proces powrotu do formy. Czasem kilka słów wystarcza, by kobieta spojrzała na siebie przychylniej i pogodziła się z tym, jak obecnie wygląda jej ciało.

Problemy z seksem

Po porodzie mogą wystąpić również problemy z suchością pochwy. Jest to zjawisko w pełni fizjologiczne, które jest związane z rozregulowaną gospodarką hormonalną i obniżonym stężeniem estrogenów. Współżycie rzeczywiście powoduje wtedy ból, który może być większy, gdy kobieta trudniej przeszła poród.

Po narodzeniu dziecka może też pojawić się uczucie, że pochwa jest luźniejsza niż wcześniej. To również związane jest ze spadkiem estrogenów i minie z czasem. Nie należy obawiać się, że taki stan rzeczy na stałe zmieni zbliżenia. Warto jednak sobie uświadomić, że może to potrwać – zwykle tak długo, jak długo kobieta karmi piersią.

Innym typowym problemem po porodzie jest nietrzymanie moczu. Ono również może mieć charakter przejściowy i zwykle mija, gdy ciało zregeneruje się po ciąży. Warto wspomóc się ćwiczeniami mięśni Kegla, które wzmocnią mięśnie dna miednicy.

Czytaj też:

Nawet mniej niż 1 minutę – ile czasu trwa seks po urodzeniu dziecka?Czytaj też:

Jak poprawić satysfakcję seksualną po porodzie?Czytaj też:

Jaki wiek jest najlepszy, by zostać rodzicem? Nowe wyniki badań