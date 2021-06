Objawy grzybicy penisa. Czy można ją wyleczyć w domu?

Grzybica penisa to ogólna nazwa dla zakażeń grzybiczych i drożdżakowych, które obejmują męskie narządy rozrodcze. Grzybica prącia i grzybica członka, bo pod tymi nazwami kryje się ta sama choroba, może mieć różne podłoże. Grzyby i drożdżaki najczęściej atakują żołądź penisa, wywołując dość nieprzyjemne i wymagające leczenia objawy.

Męskie infekcje intymne

Męska budowa anatomiczna nie sprzyja występowaniu objawów infekcji intymnych. U kobiet jest nieco inaczej, bo bliskość sromu i odbytu zwiększa ryzyko przedostawania się chorobotwórczych patogenów do wnętrza organizmu. Mężczyźni często przez długi czas nie zauważają niepokojących objawów oraz ignorują pojawiające się u nich dolegliwości, rezygnując z wizyty u lekarza. To powoduje poważne problemy zdrowotne, bo choć objawy infekcji intymnej mogą czasowo zanikać, to zwykle dalej rozwija się ona w ukryciu, a chorobotwórcze patogeny kolonizują układ moczowy, prowadząc do poważnych zakażeń.

Infekcje intymne u mężczyzn są tematem tabu. Panowie rzadko się do nich przyznają, a jeżeli już do tego dochodzi, to w bliskim gronie, a nie podczas rozmowy ze specjalistą. Warto zmienić podejście do „tych” spraw, bo zdrowie intymne jest ważne nie tylko dla męskiej płodności i ogólnej kondycji organizmu, ale także dla partnerki.

Grzybica penisa – przyczyny

Przyczyną rozwoju każdej grzybicy są grzyby i drożdżaki, które naturalnie występują na skórze oraz wewnątrz organizmu, tworząc indywidualną florę bakteryjną. W przypadku, gdy organizm jest silny i zdrowy, chorobotwórcze patogeny mu nie zagrażają. Problem pojawia się w momencie osłabienia np. z powodu przebytej choroby. Wówczas grzyby i drożdżaki mogą zacząć się nadmiernie namnażać, doprowadzając do rozwoju grzybicy błon śluzowych w okolicy intymnej. Nadmierne namnażanie się chorobotwórczych patogenów to bezpośrednia przyczyna rozwoju grzybicy penisa, jednak aby do tego doszło, muszą one otrzymać impuls do intensywnego rozwoju. Jeżeli przyczyną grzybicy jest zaburzenie naturalnej flory bakteryjnej miejsc intymnych, to najczęściej jego przyczyną są:

osłabienie,

przemęczenie,

stosowanie antybiotyków,

nadużywanie alkoholu,

niewłaściwe odżywianie (dieta bogata w cukry proste),

nadwaga lub otyłość,

choroby przewlekłe,

nieprzestrzeganie zasad higieny intymnej,

korzystanie z mydła i żelu pod prysznic podczas mycia genitaliów.

Zaburzenie równowagi naturalnej flory bakteryjnej okolic intymnych może także mieć związek z działaniem czynników środowiskowych. Grzyby i drożdżaki namnażają się w ciepłym i wilgotnym środowisku, dlatego grzybicy penisa sprzyja noszenie obcisłej odzieży i bielizny ze sztucznych włókien, które nie przepuszczają powietrza. W połączeniu z niewłaściwą higieną to jedna z częstszych przyczyn grzybicy prącia. Chorobą można także zarazić się podczas stosunków waginalnych i analnych. W pierwszym przypadku przeniesienie zakażenia od chorej partnerki zdarza się sporadycznie. Większym zagrożeniem są stosunki analne bez zabezpieczenia. Co więcej, grzybicą można zarazić się również podczas seksu oralnego w sytuacji, gdy w jamie ustnej znajdują się chorobotwórcze patogeny.

Objawy grzybicy penisa

Pierwsze objawy grzybicy penisa mogą być niemal niezauważalne. Na początkowym etapie choroby może pojawić się jedynie niewielki dyskomfort, który obejmuje okolice intymne. Z czasem pojawia się świąd penisa oraz pieczenie podczas oddawania moczu.

Dość charakterystycznym objawem grzybicy penisa jest pojawiająca się pod napletkiem biała, serowata wydzielina. Wraz z rozwojem infekcji można także zaobserwować zaczerwienienie i obrzęk penisa oraz czerwone plamy na penisie. Brak leczenia doprowadza do pojawienia się bólu podczas stosunku oraz ejakulacji.

Domowe sposoby na grzybicę penisa?

Leczenie grzybicy penisa domowymi sposobami nie jest dobrym wyborem. Stosowane metody walki z grzybicą okazują się mało skuteczne lub powodują jedynie chwilowe wyciszenie choroby, która zaczyna nawracać. Można je stosować po porozumieniu z lekarzem jako wsparcie kuracji lekami przeciwgrzybiczymi w postaci tabletek oraz preparatów na skórę. Aby leczenie było jak najkrótsze i efektywne, lekarz powinien pobrać wymaz spod napletka w celu wykonania posiewu i dokładnego poznania patogenów, które wywołały chorobę. Ważne: w czasie leczenia trzeba zrezygnować z kontaktów seksualnych!

