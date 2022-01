Silny ból w tych cześciach ciała może być oznaką wysokiego cholesterolu

Cholesteroli związane z nim choroby to globalny problem. Choć jest związkiem niezbędnym m.in. w celu syntezy witaminy D3, to jego nadmiar w organizmie może zagrozić naszemu zdrowiu i życiu. Cholesterol zagęszcza krew i może utrudniać jej płynne krążenie, ponieważ zwęża tętnice lub całkiem je blokuje, osadzając się na ich ściankach. Zatkanie tętnic powoduje ich twardnienie i blokowanie przepływu krwi, co zwiększa ryzyko powstania zakrzepów. Utrudniają one dopływ krwi do serca lub mózgu, prowadząc do poważnych powikłań.

Te stany wskazują na wysoki poziom cholesterolu

Niezwykle ważne jest utrzymywanie poziomu cholesterolu w bezpiecznych granicach. Nie jest to jednak takie proste, ponieważ zazwyczaj cholesterol nie daje żadnych wyraźnych, specyficznych objawów. Dlatego też nazywany jest „cichym zabójcą”. Jednak są pewne ogólne objawy, które mogą wskazywać na wysoki poziom cholesterolu lub inne choroby przewlekłe. Sprawdź, co do nich należy.

Choroba tętnic obwodowych

Nagromadzenie cholesterolu w naczyniach krwionośnych może prowadzić do ich zatykania, co z kolei powoduje ból. Kiedy ten stan dociera do kończyn, jest diagnozowany jako choroba tętnic obwodowych. Powoduje dyskomfort zarówno w dłoniach, jak i stopach i może wpływać na czynności, takie jak chodzenie i bieganie. Jeśli choroba jest ciężka, może nawet spowodować utratę kończyn.

Miażdżyca

Miażdżyca charakteryzuje się nagromadzeniem złogów tłuszczu w tętnicach, które je zatykają. Złogi składają się z substancji tłuszczowych, komórkowych produktów przemiany materii, wapnia, fibryny i cholesterolu. Nagromadzenie cholesterolu w organizmie powoduje ból dłoni i jest objawem, na który należy uważać.

Bolesna szczęka

Uczucie ściskania lub zaciskania szczęki prowadzi do dyskomfortu, a w niektórych przypadkach może nawet prowadzić do ostrego bólu szczęki. Ból ten jest głównie związany z dusznicą bolesną – bólem, który wynika ze słabego przepływu krwi do części serca, który jest najczęściej odczuwany w klatce piersiowej.

