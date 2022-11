Liczba przypadków raka wątroby wciąż rośnie. Przyczynia się do tego prozaiczna rzecz

Zdaniem brytyjskich naukowców prognozy na przyszłość nie są optymistyczne. Liczba zachorowań na raka wątroby wciąż rośnie. Poza otyłością i zakażeniami wirusowymi wątroby odpowiada za to również alkohol.

„Regularne picie dwóch dużych kieliszków wina lub trzech litrów piwa dziennie znacząco zwiększa ryzyko zachorowania na raka wątroby” – wskazuje dr Tony Rao, ekspert z King's College London.

Co to jest wine o’clock?

Eksperci zwracają uwagę na, że zamiast „tea time” pojawił się nowy zwyczaj: „wine o’clock”. Chodzi o regularne picie niewielkiej ilości wina po powrocie do domu po pracy czy stresującym dniu. Eksperci alarmują, że chociaż przerwa na lampkę wina może wydawać się nieszkodliwa, to regularne picie alkoholu prowadzi do raka wątroby.

Polski beer o’clock

Okazuje się, że w Polsce za choroby wątroby odpowiada nie wino, ale piwo. Wartość rynku alkoholowego szacowana jest na 40 mld złotych, z czego połowę stanowi piwo.

„Mnóstwo ludzi uważa, że piwo to nie jest alkohol, że to taka chmielowa oranżada. Gdy pytam pacjenta, czy pije alkohol, on mi mówi, że nie, że pije tylko piwo. Wydaje się, że jest to niskoprocentowy alkohol, który nie daje żadnych powikłań. Nic bardziej mylnego – piwo ma to do siebie, że jest przyjmowane w dużych ilościach, przez co zatracamy poczucie szkodliwości tego alkoholu” – tłumaczy dr Beata Poprawa, kardiolog z Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Tarnowskich Górach, w rozmowie z WP abcZdrowie.

Rakotwórcze działanie ma każdy rodzaj alkoholu

Lekarze wskazują, że rakotwórcze działanie wykazuje każdy rodzaj alkoholu. Niezależnie od tego, czy wybieramy wódkę, piwo czy wino, etanol ma działanie rakotwórcze i działa nie tylko na wątrobę. Może przyczyniać się do rozwoju nowotworów jamy ustnej i gardła, krtani, przełyku, okrężnicy i odbytnicy i raka piersi u kobiet. Regularne picie alkoholu prowadzi do:

uszkodzenia komórek,

zaburzeń hormonalnych,

zmian w obrębie jamy ustnej i gardła.

