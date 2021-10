Co zrobić w przypadku urazu kręgosłupa? Jakie mogą być powikłania?

Uraz kręgosłupa kojarzymy przede wszystkim z poważnymi wypadkami komunikacyjnymi, skokami do wody i upadkami z dużej wysokości, jednak może do niego dojść także podczas wykonywania codziennych czynności np. schylania się lub podnoszenia ciężkich przedmiotów. Nie zawsze uraz kręgosłupa jest łatwy do zdiagnozowania, bo jego objawy mogą być niespecyficzne, gdy mamy do czynienia z mikrourazami oraz postępującymi w związku z ich wystąpieniem zmianami w obrębie kręgów.

Uszkodzenie kręgosłupa – co warto wiedzieć?

Kręgosłup to niezwykle ważny element szkieletu człowieka, którego funkcją jest m.in. ochrona rdzenia kręgowego przed uszkodzeniami. Ten narząd podporowy pozwala także przyjąć wyprostowaną postawę oraz w prawidłowy sposób się poruszać. Zdrowie kręgosłupa powinno być bardzo ważne dla każdego z nas, bo dzięki niemu możemy zachować odpowiednią sprawność fizyczną.

Pomijając poważne urazy kręgosłupa, do których dochodzi na skutek m.in. upadków, skoków do wody i wypadków samochodowych, nasz kręgosłup każdego dnia narażany jest na różnego rodzaju uszkodzenia, które mają związek z np. siedzącym trybem życia, ciężką pracą fizyczną, nieumiejętnym dźwiganiem ciężkich przedmiotów, a także wykonywaniem z pozoru bezpiecznych czynności, jak m.in. schylanie się.

O kręgosłup należy dbać od najmłodszych lat życia, bo jego mikrouszkodzenia mogą doprowadzić do wystąpienia poważnego urazu, który może wymagać specjalistycznego leczenia np. chirurgicznego oraz długiej rehabilitacji. Wyróżniamy różnego rodzaju urazy poszczególnych odcinków kręgosłupa, które różnią się pod względem rozległości, a także przyczyn i rokowań. Do poważnych urazów kręgosłupa dochodzi stosunkowo rzadko biorąc pod uwagę liczbę pacjentów wymagających leczenia i rehabilitacji na skutek z pozoru niegroźnych dolegliwości oraz codziennych zaniedbań.

Urazy kręgosłupa – rodzaje

Urazy kręgosłupa możemy podzielić pod względem kilku kryteriów. Jednym z nich jest miejsce, w którym doszło do urazu. W tym przypadku wyróżniamy:

uraz kręgosłupa szyjnego,

uraz kręgosłupa piersiowego,

uraz kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego.

Urazy kręgosłupa dzielimy także pod względem rozległości uszkodzeń. Mogą one obejmować jedynie tkankę kostną oraz tkankę łączną (urazy zamknięte) lub rdzeń kręgowy i nerwy obwodowe oraz inne tkanki głębsze (urazy penetrujące). Inny podział urazów kręgosłupa uwzględnia rodzaj uszkodzeń, które mogą być spowodowane zwichnięciem, złamaniem z przemieszczeniem i złamaniem bez przemieszczenia. Uraz kręgosłupa może także mieć związek z chorobami przewlekłymi np. osteoporozą, która prowadzi do znacznego osłabienia szkieletu na skutek obniżenia gęstości kości.

Każdy uraz kręgosłupa wiąże się z ryzykiem czasowej lub trwałej niepełnosprawności, dlatego warto poznać objawy wskazujące na problemy z kręgosłupem.

Uraz kręgosłupa – objawy

Objawy urazu kręgosłupa, który nie obejmuje uszkodzenia rdzenia kręgowego, to przede wszystkim ból szyi, pleców, krzyża, ograniczenie ruchomości w uszkodzonym odcinku kręgosłupa np. problemy z poruszaniem głową, jeżeli dojdzie do uszkodzenia kręgosłupa szyjnego, uczucie sztywności, osłabienie siły mięśniowej.

Na skutek uszkodzeń w obrębie kręgosłupa np. ucisku na nerwy, mogą pojawić się także niespecyficzne objawy urazu, do których zaliczamy m.in. ból głowy, mrowienie i drętwienie kończyn, zawroty głowy, a także dolegliwości ze strony narządów wewnętrznych, których zwykle nie kojarzymy z kręgosłupem. Zaliczamy do nich np. ból brzucha, zgagę i częste oddawanie moczu. W przypadku postępującego, nieleczonego urazu kręgosłupa może dojść do wystąpienia innych objawów, które wymagają szybkiej diagnostyki.

Objawy wskazujące na uszkodzenie rdzenia kręgowego oraz uszkodzenia nerwów obwodowych to m.in. porażenie mięśni, zaburzenia oddychania, zaburzenia czucia, utrata kontroli nad czynnościami fizjologicznymi, a także zaburzenia świadomości.

