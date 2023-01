Recepta i szczepienie przeciw grypie od ręki w aptece? Już wkrótce tak będzie

W Sejmie procedowany jest właśnie projekt ustawy o badaniach klinicznych, do którego złożono poprawkę dającą możliwość farmaceucie wypisania recepty na szczepionkę przeciw grypie i wykonanie szczepienia na miejscu. Jeśli zostanie ona w tym kształcie uchwalona, to w aptece będzie można się zaszczepić bez konieczności otrzymania recepty od lekarza. To zawsze wydłużało czas, który pacjent musiał poświęcić na wykonanie szczepienia.

– To bardzo dobra zmiana, która skróci ścieżkę pacjenta. Teraz w ciągu jednej wizyty w aptece otrzyma on receptę, przejdzie kwalifikację do szczepienia i zostanie zaszczepiony. Pomimo tego, że rozwiązanie wprowadzane jest w trakcie trwania sezonu grypowego, to ułatwi ono z pewnością uodparnianie przeciw tej chorobie pacjentów również w przyszłości – odniósł się do proponowanego przepisu Konrad Madejczyk, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Aptekarskiej.

Zaznaczył też, że szczepienia wykonuje obecnie prawie dwa i pół tysiąca przeszkolonych farmaceutów, a samych punktów aptecznych, gdzie można zaszczepić się przeciwko grypie mamy około 1,6 tys.

Czy na grypę można umrzeć?

Grypa to niebezpieczna wirusowa choroba zakaźna. Zakażamy się przez kontakt z osobą chorą lub ze skażoną powierzchnią. Do czasu pierwszych objawów upływa średnio od jednego do czterech dni. Są nimi: kaszel, katar, dreszcze, ból gardła, stawów i mięśni, nudności, brak apetytu, wysoka gorączka – powyżej 38 stopni Celsjusza. Charakterystyczną cechą grypy, choć nie występuje ona u wszystkich chorujących jest nagły początek – czyli niemal wszystkie objawy pojawiają się nagle i są dotkliwe.

W wyniku choroby może dojść do ciężkich powikłań – zapalenia płuc i oskrzeli, ucha środkowego, mięśnia sercowego i osierdzia czy zaostrzenia przebiegu chorób przewlekłych, a w skrajnych przypadkach choroba kończy się śmiercią. Lekarze zalecają, by chorobę traktować bardzo poważnie niezależnie od wieku, a po ustąpieniu objawów dać czas na rekonwalescencję, czyli prowadzić oszczędzający tryb życia przez jeszcze kilka tygodni (np. nie wracać do intensywnej aktywności fizycznej). W przeciwnym razie ryzykujemy groźne powikłania ze strony układu krążenia.

W tym sezonie grypowym widoczny jest wzrost liczby zachorowań na grypę oraz podejrzeń zachorowań. Dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH – Państwowego Instytutu Badawczego wskazują, że w pierwszym tygodniu stycznia 2023 roku w Polsce zachorowało na grypę lub podejrzewano tę chorobę u ponad 306,6 tys. osób, z tego niemal 3 tys. skierowano do szpitala. To blisko 1,4 proc. pacjentów więcej niż tydzień wcześniej. W pierwszym tygodniu 2023 roku na grypę umarło 7 pacjentów, podczas gdy w ostatnim tygodniu zeszłego roku choroba skończyła się tragicznie dla 23 pacjentów.

Dla kogo darmowe szczepienia przeciwko grypie?

Jak wskazują eksperci, szczepienia pozostają najskuteczniejszym sposobem na zapobieganie nie tylko chorobie, ale też ciężkim jej powikłaniom, przy czym szczepienie nie daje gwarancji, że nie zachorujemy, ale w znaczącym stopniu sprawia, że chorobę w takiej sytuacji przejdziemy łagodnie.

Szczególną rolę odgrywają dla osób z wysokiej grupy ryzyka i ich opiekunów, czyli osób przewlekle chorych, seniorów, najmłodszych i kobiet w ciąży. Dlatego dla nich są w pełni lub częściowo refundowane. Decyzję o wysokości odpłatności za szczepienie podejmuje osoba, która wystawia receptę.

Bezpłatne szczepionki przeciw grypie dostępne są w Polsce dla kobiet w ciąży oraz osób powyżej 75 roku życia. Natomiast na częściową refundację liczyć mogą zarówno osoby pełnoletnie do 65 roku życia, dzieci w wieku 2 do 5 lat narażone na ryzyko powikłań pogrypowych, jak również pacjenci powyżej 65 lat oraz dzieci od ukończenia 6. miesiąca życia do ukończenia 2 lat oraz od 5 do 18 lat. Dla pozostałych osób szczepionka przeciwko grypie jest płatna.

Narodowy Fundusz Zdrowia płaci za kwalifikację do szczepienia i podanie szczepionki przeciw grypie 21,83 zł. Środki te pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Finansowanie potrwa do końca marca 2023 r.

Lista placówek, które wykonują szczepienie przeciw grypie dostępna jest na stronie NFZ.

