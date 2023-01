Wzrasta liczba zachorowań na COVID-19. Ale objawy choroby ewoluowały

W Stanach Zjednoczonych i w Europie błyskawicznie rozprzestrzenia się Kraken, nowy podwariant Omikronu. Wirus odpowiada już za większość zachorowań w USA, został odnotowany w Hiszpanii, Francji, Holandii, ale również w Szwecji czy Niemczech. Omikron XBB 1.5 jest bardzo agresywny, atakuje także osoby zaszczepione oraz ozdrowieńców.

Nowe objawy Krakena

Omikron XBB 1.5, nazywany Krakenem, wywołuje inne objawy choroby niż poprzednie podwarianty. Tym razem najczęściej w pierwszej kolejności pojawia się ból gardła, któremu może towarzyszyć również świąd czy uczucie pieczenia. Stan zapalny gardła utrudnia przełykanie pokarmów i mówienie.

Oprócz tego występuje katar oraz kichanie. Wydzielina najczęściej jest biała i wodnista, występuje bardzo obficie. Obecnie jest to drugi najczęściej obserwowany objaw zakażenia podwariantem Omikron XBB 1.5. Oprócz kataru mogą wystąpić również trudności z oddychaniem przez nos, który może być zablokowany. Ten objaw bywa często mylony z przeziębieniem lub z zapaleniem zatok.

Inne objawy Omikronu XBB 1.5

Oprócz bólu gardła oraz kataru mogą wystąpić również bóle głowy, chrypa, kaszel, który może być suchy lub mokry. Tak jak w przypadku zakażeń innymi wariantami COVID-19, mogą pojawić się zaburzenia węchu i smaku. Zdarza się również gorączka oraz bóle mięśni, które jednak występują rzadko. Powszechnie objawy Omikronu przypominają przeziębienie, objawy mogą być mylące i nie skłaniać nas do izolacji społecznej, co wpływa na szybkie rozprzestrzenienie się wirusa.

Czym jest Kraken?

Kraken to nowy podwariant Omikronu XBB 1.5. Mutacja koronawirusa charakteryzuje się wysoką zakaźnością oraz agresywnością, przez co ma zdolność do szybkiego rozprzestrzeniania się. Wirus ten został uznany przez Światową Organizację Zdrowia za najbardziej zakaźną wersję Omikronu.

Kraken to połączenie dwóch wersji BA.2 Omikronu, które charakteryzuje się obecnością F486P, mutacji, odpowiadającej za rozprzestrzenianie się wirusa. To dlatego jest tak zakaźny. Zachorować mogą również ozdrowieńcy oraz osoby zaszczepione, dlatego warto dbać o zasady higieny oraz przestrzegać zasad sanitarno-epidemiologicznych.

Czytaj też:

Kraken – najbardziej agresywny podwariant Omikronu. Czy naprawdę jest aż tak groźny?Czytaj też:

Koronawirus w Polsce. Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia