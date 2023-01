Ministerstwo Zdrowia zachęca do recept na telefon. Zwłaszcza w przypadku grypy

Sezon grypowy trwa i mimo że pierwszy szczyt zachorowań jest już za nami, to sytuacja nie jest jeszcze opanowana. Co więcej, eksperci ostrzegają nas przed drugim szczytem zachorowań, który czeka nas w lutym. Być może będzie on niższy niż grudniowo-styczniowy, ponieważ szczyt zachorowań na grypę przypada zwykle na przełomie roku, ale pamiętajmy, że oprócz tej choroby wirusowej dużo ludzi zapada również na infekcje spowodowane zakażeniem wirusem RSV czy koronawirusem.

W związku z lawinowo rosnącą liczbą infekcji, przychodnie POZ przeżywają oblężenie. W wielu miejscach w kraju trudno jest dostać się do lekarza i otrzymać leki, które przyspieszą wyleczenie infekcji. W związku z panującą sytuacją Ministerstwo Zdrowia zaleca korzystanie z Teleplatformy Pierwszego Kontaktu. Co to oznacza?

Teleplatforma, czyli recepta na telefon

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu to platforma, która umożliwia skorzystanie z pomocy lekarskiej w nagłej sytuacji. Jest dostępna poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowej, także w nocy oraz w weekendy i święta. Można z niej skorzystać w sytuacji nagłego zachorowania, a nie planowego leczenia.

W związku z bardzo wysoką liczbą zachorowań na grypę, MZ zachęca, by chorzy konsultowali się z lekarzem za pomocą Teleplatformy Pierwszego Kontaktu. „W sezonie infekcji grypowych, przy lżejszych objawach, korzystajmy z #TPK” – informuje Ministerstwo Zdrowia na Twitterze.

Kiedy można skorzystać z Teleplatformy?

Teleplatforma to teleporada, z której można skorzystać przez całą dobę, także w nocy oraz wtedy gdy przychodnie POZ nie pracują lub gdy nie dysponują już odpowiednią liczbą numerków, by przyjąć pacjenta. W przypadku wystąpienia wysokiej temperatury oraz objawów grypopodobnych można zadzwonić na taką teleporadę, by uzyskać pomoc. Lekarz udzieli porady, może wystawić receptę na leki przeciwgrypowe czy inne niezbędne medykamenty, może również wystawić zwolnienie lekarskie.

Recepta – tak, ale bez refundacji

Korzystając z Teleplatformy, możemy uzyskać recepty na różne choroby, ale są one w 100 procentach płatne. Ministerstwo Zdrowia tłumaczy brak refundacji tym, że teleporady powinny dotyczyć pomocy w sytuacjach nagłych, a nie długotrwałego czy planowego leczenia.

„PK nie służy do wypisywania leków na kontynuację leczenia i jest alternatywą do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, gdzie stacjonarnie można uzyskać pomoc lekarską i pielęgniarską. Wystawianie recept na choroby przewlekłe powinno odbywać się w POZ lub u lekarzy specjalistów” – czytamy odpowiedź resortu w serwisie Rynekzdrowia.pl.

Jak skorzystać z Teleplatformy Pierwszego Kontaktu?

Aby skorzystać z tej możliwości pomocy lekarskiej, wystarczy zadzwonić pod numer 800 137 200. Pomoc można uzyskać szybko i sprawnie, a połączenie jest bezpłatne. W grudniu każdego dnia z Teleplatformy korzystało ponad 750 osób, na początku stycznia liczba ta przekroczyła tysiąc.

