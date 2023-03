E-skierowanie do sanatorium. Papierowe skierowania tyko do końca czerwca

E-skierowania do sanatorium lekarze mogą wystawiać od 17 marca – informuje pacjencki serwis pacjent.gov.pl. Już wcześniej e-skierowania, czyli skierowania w formie elektronicznej, dostępne w Internetowym Koncie Pacjenta (IKP), wystawiane były do szpitala, lekarza specjalisty, na zabieg (np. szczepienie przeciw COVID-19), badanie i rehabilitację.

E-skierowania nie da się zgubić

Co daje możliwość uzyskania e-skierowania na leczenie uzdrowiskowe? „To rozwiązanie pozwoli śledzić, na jakim etapie przetwarzania jest dokument za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta. E-skierowanie do sanatorium to dokument, którego, w odróżnieniu od papierowej wersji, nie da się zgubić” – wyjaśnia Piotr Olewiński, dyrektor departamentu komunikacji Centrum e-Zdrowie cytowany przez PAP. Pacjent w każdej chwili ma dostęp do elektronicznego skierowania na IKP.

Jak dodaje dyrektor CeZ, wprowadzenie e-skierowania do sanatorium umożliwia informowanie pacjenta online o kolejnych etapach przetwarzania dokumentu, w tym o jego rejestracji i potwierdzeniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przyszły kuracjusz znajdzie informację o tym, na jakim etapie jest jego e-skierowanie, na swoim Internetowym Koncie Pacjenta w zakładce „Skierowania”. „Powiadomienia o tym, na jakim etapie jest e-skierowanie do sanatorium, nadal będą też przychodzić pocztą” – dodaje Piotr Olewiński.

W jaki sposób działa e-skierowanie?

Wystawione przez specjalistę e-skierowanie na leczenie uzdrowiskowe jest automatycznie przesyłane do odpowiedniego oddziału NFZ i rozpatrywane przez lekarza. Jeśli zostanie zatwierdzone przez specjalistę, to ten przekaże do systemu informację o numerze skierowania, sposobie rozpatrzenia i przewidywanym okresie oczekiwania. Lekarz też może poprosić o uzupełnienie dokumentu.

Czy nadal można dostać papierowe skierowanie do sanatorium?

Jak przypomina serwis pacjencki, skierowanie do sanatorium w postaci papierowej dostaniesz, jeśli:

lekarz nie ma dostępu do internetu, a więc do systemu e-zdrowie,

skierowanie dotyczy leczenia lub rehabilitacji poza granicami kraju.

WAŻNE: Skierowania do sanatorium mogą być wystawiane w postaci papierowej tylko do 30 czerwca 2023 r. Jeśli będziesz szukać na IKP informacji na temat zrealizowanych papierowych skierowań do sanatorium, to znajdziesz je w osobnej podzakładce, a nie łącznie z e-skierowaniami.

