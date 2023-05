Zmiany w ulgach dla krwiodawców: czy nadal będzie przysługiwać zniżka na przejazdy?

Aktualnie w Polsce obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego. 2 maja na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie jego odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z rozporządzeniem jego zniesienie ma nastąpić 1 lipca 2023 roku, czyli ponad 3 lata po wprowadzeniu. To z kolei niesie za sobą pewne zmiany, między innymi dla honorowych dawców krwi, ale nie tylko – również orzeczenia o niepełnosprawności stracą ważność. Powróci także obowiązek wykonywania badań medycyny pracy.

Co z ulgą na przejazdy dla honorowych krwiodawców?

Ulga na przejazdy dla honorowych krwiodawców obowiązuje za sprawą nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz niektórych innych ustaw (nowelizacja ta wprowadziła do ustawy art.9a, dotyczący uprawnień).

Zgodnie z przepisami wraz ze zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego honorowi krwiodawcy powinni stracić ulgi na przejazdy komunikacją publiczną w wysokości 33 procent. Została ona wprowadzona podczas epidemii koronawirusa w celu zachęcenia ozdrowieńców do oddawania osocza, jednak przepis ten dotyczył wszystkich honorowych krwiodawców, którzy oddali co najmniej trzy donacje krwi lub jej składników (w tym osocze po chorobie COVID-19). Uprawnienia te przysługują jednak w sytuacji ogłoszenia stanu epidemicznego, a co za tym idzie – przywilej ten w teorii powinien zostać niedługo odebrany.

Z ustaleń portalu RMF FM wynika jednak, że ulga będzie przedłużona o 3 miesiące od ostatniej donacji. „Jeżeli oddadzą krew jeszcze w czerwcu, także przez trzy miesiące utrzymana będzie ulga na przejazdy” – powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w rozmowie z reporterem. Oznacza to, że osoba, która oddała krew 30 czerwca, będzie mogła korzystać z ulgi do 30 września. Honorowym krwiodawcom przysługują także inne uprawnienia. Mowa o 2 dniach zwolnienia od pracy lub czynności służbowych – w dniu oddania krwi lub jej składników oraz w dniu następnym. Ten przepis będzie jednak obowiązywał także po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego w naszym kraju.

Ulga na przejazdy a oddawanie krwi

Ulgę na przejazdy potwierdza zaświadczenie wydane przez Regionalne Centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA. Uprawnienia przysługują przez okres 6 miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia. Dokument powinien zawierać:



datę wydania,

imię i nazwisko dawcy krwi,

informację o oddaniu krwi lub jej składników co najmniej 3 razy.

Ulga w wysokości 33 procent przysługuje na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego:

kolejowego w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej,

kolejowego w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne – na podstawie biletów jednorazowych.

Co zrobić, żeby oddać krew?

Oddawanie krwi to bardzo szlachetny czyn, który może uratować ludzkie życie. W jaki sposób można to zrobić? Przede wszystkim należy mieć przy sobie dowód osobisty lub legitymację honorowego dawcy krwi. Ważne jest również, by przed oddawaniem krwi zjeść lekki posiłek, pić dużo wody, a także unikać wysiłku. Osoba, która chce oddać krew, musi też wypełnić specjalny kwestionariusz o stanie swojego zdrowia. Zostaną od niej pobrane też próbki do badania poziomu hemoglobiny. Przeprowadzane jest także badanie lekarskie, podczas którego specjalista zakwalifikuje taką osobę do oddania krwi lub jej składników albo wskaże powody, przez które jest to niemożliwe.

Tymczasowymi przeciwwskazaniami do oddawania krwi może być między innymi:



karmienie piersią,

miesiączkowanie,

zrobienie sobie tatuażu lub przekłucie uszu,

bycie leczonym krwią lub jej składnikami,

chorowanie na grypę i inne infekcje, podczas których występuje gorączka powyżej 38 stopni Celsjusza,

szczepienie przeciw grypie lub żółtaczce,

zabiegi, na przykład gastroskopia, laparaskopia, panedoskopia, arthroskopia.

Do stałych przeciwwskazań należą niektóre choroby, na przykład padaczka, cukrzyca, kiła, choroby układu pokarmowego czy nowotwory złośliwe.

