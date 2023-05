Mniej przypadków COVID-19. WHO: Pandemia może się powtórzyć

Z raportu tygodniowego Ministerstwa Zdrowia wynika, że od 18 do 24 maja zarejestrowano 627 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, o 90 mniej niż tydzień temu. Spadkowa tendencja utrzymuje się od kilku tygodni. Statystyki pokazują jednak, że koronawirus wciąż jest niebezpieczny, a zakażają się nim również osoby, które co najmniej raz przeszły COVID-19. Tylko w minionym tygodniu odnotowano 158 ponownych zakażeń.

Tygodniowy raport koronawirusowy

Liczba zakażonych koronawirusem w poszczególnych województwach w dniach od 18 do 24 maja:

lubelskie – 75,

mazowieckie – 71,

śląskie – 64,

podlaskie – 58,

pomorskie – 50,

dolnośląskie – 39,

podkarpackie – 37,

małopolskie – 36,

wielkopolskie – 35,

zachodniopomorskie – 32,

łódzkie – 26,

warmińsko-mazurskie – 26,

kujawsko-pomorskie – 23,

świętokrzyskie – 18,

opolskie – 15,

lubuskie – 13.

W minionym tygodniu z powodu COVID-19 zmarły 3 osoby, a z powodu współistnienia infekcji koronawirusowej z innymi schorzeniami – 6. Przez 7 dni pod kątem koronawirusa przetestowano ponad 17 tys. pacjentów.

Kiedy możliwa kolejna fala zakażeń? Eksperci prognozują

Mimo spadku liczby zakażeń SARS-CoV-2, istnieje ryzyko, że na przełomie lipca i sierpnia lub sierpnia i września Polska będzie musiała zmierzyć się kolejną falą COVID-19. Od kilku tygodni na świecie grasuje nowy podwariant Omicron X.BB.1.16, który swoją nazwą „Arcturus” nawiązuje do czwartej co do jasności gwiazdy na nocnym niebie. Przypadki Arcturusa wykryto już w 30 krajach. Najbardziej dotknięte nim zostały Indie, w których szpitale od kilku tygodni znów funkcjonują w stanie wysokiej gotowości. Zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Arcturus może zwiększyć liczbę przypadków COVID-19 w krótkim czasie, ponieważ jest bardzo zaraźliwy. Nowa odmiana wirusa daje specyficzne objawy – charakteryzuje się nie tylko wysoką gorączką i kaszlem, ale przede wszystkim swędzącym zapaleniem spojówek.

„XBB.1.16 jest bardziej zakaźny i prawdopodobnie wymyka się odporności, może stać się dominujący w nadchodzących miesiącach. Pamiętaj: to wciąż Omicron”– napisał na Twitterze wirusolog prof. Muhammad Munir, który często zabiera w światowych mediach głos na temat pandemii.

Na początku maja Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oficjalnie ogłosiła koniec pandemii. Jednak kilka dni temu na Światowym Zgromadzeniu Zdrowia w Genewie szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus zwrócił uwagę, że trzeba podjąć negocjacje w sprawie działań zapobiegających kolejnej pandemii. Chodzi przede wszystkim o wspólne stanowisko w sprawie finansowania organizacji i działań profilaktycznych. Ghebreyesus podkreślał, że prędzej czy później taka nadejdzie, a wtedy WHO musi być przygotowana na zdecydowaną, zbiorową reakcję. Kolejny wariant wirusa – zdaniem szefa WHO – może przyniesie nową falę zachorowań i zgonów. W zgromadzeniu w Genewie brał również udział Minister Zdrowia Adam Niedzielski.

Tygodniowe raporty koronawirusowe

Tygodniowy raport covidowy w ostatnich tygodniach prezentował się następująco (wyniki dotyczą raportów publikowanych we środy):

24 maja – 627 zakażeń koronawirusem, 6 zgonów (z powodu COVID-19, jak również chorób współistniejących),

17 maja – 736 zakażeń koronawirusem, 4 zgony,

10 maja – 964 zakażenia koronawirusem, 17 zgonów,

3 maja – 1272 zakażenia, 17 zgonów,

26 kwietnia – 2457 zakażeń, 9 zgonów,

19 kwietnia – 4748 zakażeń, 18 zgonów,

12 kwietnia – 4761 zakażeń, 12 zgonów,

5 kwietnia – 1240 zakażeń, 13 zgonów,

29 marca – 1763 zakażenia, 31 zgonów,

22 marca – 3048 zakażeń, 29 zgonów,

15 marca – 4071 zakażeń, 26 zgonów,

8 marca – 3907 zakażeń, 19 zgonów,

1 marca – 2992 zakażenia, 14 zgonów,

22 lutego – 2770 zakażeń, 7 zgonów.

Od początku pandemii koronawirusem zaraziło się 6 516 516 osób. Zmarło 119 603 pacjentów. Warto pamiętać o środkach ostrożności – dezynfekcji rąk, unikaniu kontaktu z osobami chorymi i szczepieniach. Jeśli wybieramy się w miejsca mocno zatłoczone, pamiętajmy o stosowaniu maseczek. Wciąż trzeba je nosić w szpitalach, przychodniach, hospicjach czy zakładach opiekuńczo – leczniczych.

Czytaj też:

W niektórych miejscach nadal obowiązuje noszenie maseczek. Gdzie konkretnie?Czytaj też:

Jesień z COVID-19 będzie trudna. Może zabraknąć leków