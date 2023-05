Poród w prywatnym szpitalu. Poznaj aktualny cennik

Cena wspomnianego świadczenia zależy w dużej mierze od renomy i lokalizacji danej placówki. Wpływają na nią również inne czynniki, na przykład zakres oferowanej opieki. Większość prywatnych szpitali proponuje przyszłym mamom kilka pakietów usług do wyboru. Co zawierają poszczególne „zestawy”? Czym dokładnie się różnią? Sprawdź.

Ceny pakietów usług związanych z opieką okołoporodową

Kliniki i szpitale oferują ciężarnym kobietom kilka rodzajów usług. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest podział na pakiet standardowy i premium. W pierwszym z przywołanych „zestawów” znaleźć można między innymi:

wizytę kwalifikacyjną u ginekologa-położnika,

badanie KTG (wykonywane raz na 7 dni przez okres czterech tygodni przed szacowanym terminem narodzin dziecka),

spotkanie z położną w celu opracowania planu porodu siłami natury, opiekę specjalistów w trakcie akcji porodowej.

dostęp do różnych metod łagodzenia bólu (w tym znieczulenia zewnątrzoponowego),

pobyt w szpitalu, w pokoju jednoosobowym (2 doby),

opiekę personelu nad noworodkiem (wykonanie zalecanych badan przesiewowych i szczepień),

wsparcie doradcy laktacyjnego,

konsultację dietetyczną (na życzenie pacjentki),

konsultację fizjoterapeuty uroginekologicznego po porodzie,

wizyty kontrolne u ginekologa, położnej i neonatologa (5/7 dni po porodzie).

Za pakiet standard trzeba zapłacić około 10 tysięcy złotych. „Zestaw” premium to wydatek rzędu 22-23 tysięcy złotych. Obejmuje on – poza wymienionymi wyżej usługami – także opiekę wybranych przez pacjentkę specjalistów (położnej i lekarza ginekologa). Dodatkowo istnieje możliwość przedłużenia pobytu mamy z dzieckiem na oddziale z 2 do 5 dób.

Ile kosztuje prywatna „cesarka”?

„Cesarka”, czyli chirurgiczna metoda zakończenia ciąży, kosztuje zwykle około 4 tysięcy złotych i jest częścią droższych pakietów porodowych (wersja premium). Należy podkreślić, że najczęściej procedura cesarskiego cięcia jest realizowana wyłącznie w sytuacji, gdy istnieją ku temu przesłanki medyczne. Wskazaniem do przeprowadzenia zabiegu jest między innymi: nieprawidłowe ułożenie płodu, duża przewidywana waga urodzeniowa dziecka (powyżej 4200-4500 gramów), wady anatomiczne miednicy ciężarnej, przodujące łożysko, stan przedrzucawkowy czy infekcja wewnątrzmaciczna.

