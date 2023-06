Maść na zmarszczki za 10 zł? Farmaceutka: „Ludzie oszaleli! Maści nie ma w hurtowniach”

Sprawę nagłośniła Justyna Habas, farmaceutka, która prowadzi popularny na Instagramie profil @magistra.pigularka. „Znaleziono żelazko na zmarszczki! Ludzie oszaleli! Maści nie ma w hurtowniach!” – napisała nieco ironicznie. Wszystko zaczęło się tydzień wcześniej, kiedy jedna z pacjentek zapytała ją o maść z witaminą F i kupiła wszystkie 5 tubek, które apteka miała na stanie. „Następnego dnia, mimo że zamówiłam 5 tubek, przyszły 3, wszystkie kupione tego samego dnia przez różnych pacjentów” – opisała Justyna Habas. Co takiego się wydarzyło? Farmaceutka postanowiła przeprowadzić małe śledztwo.

Dlaczego maść z witaminą F znika z aptek?

Justyna Habas najpierw sprawdziła media społecznościowe i reklamy. Okazało się, że powód nagłej popularności specyfiku leży jednak gdzie indziej. Popularne portale poświęcone zdrowiu opisały ją jako „pogromczynię zmarszczek” i „żelazko na zmarszczki” podkreślając, że specyfik kosztuje tylko 10 zł. Farmaceutka otwarcie skrytykowała taki sposób przedstawiania produktu. W komentarzach odezwali się inni farmaceuci, którzy potwierdzili, że rzeczywiście maść nagle zaczęła być bardzo popularna, a pacjenci ciągle pytają o specyfik.

Co to jest witamina F?

Witamina F tak naprawdę witaminą nie jest. Nazwa ta jest określeniem kwasów tłuszczowych egzogennych znanych również jako nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT). Pod nazwą witaminy F pojawiają się przede wszystkim dwa tłuszcze: kwasu alfa-linolenowego (ALA) i kwasu linolowego (LA). Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, a wspólne źródła obu tłuszczów to oleje roślinne, orzechy i nasiona.

Skąd wzięło się nazywanie ich witaminą? Odkryto je w pierwszej połowie XX wieku, kiedy naukowcy zorientowali się, że dieta beztłuszczowa ma niekorzystny wpływ na zwierzęta laboratoryjne. Początkowo podejrzewali, że może chodzić o niedobór nowej witaminy, którą nazwali właśnie witaminą F. Dziś NNKT można znaleźć w specyfikach do stosowania zewnętrznego właśnie pod taką nazwą.

Czy witamina F wygładzi zmarszczki?

Justyna Habas wytłumaczyła, że preparaty z witaminą F stosuje się najczęściej przy odleżynach, odparzeniach, ale także w wypryskowym zapaleniu skóry czy łuszczycy. NNKT pojawiają się także w kosmetykach i są doceniane za właściwości zmiękczające, nawilżające i przeciwutleniające. Czy można jednak nazywać je żelazkiem na zmarszczki? Tu ekspertka mówi jasno: „Cudów nie ma, ale są możliwości”. Jak podkreśliła, gdyby produkty stosowane na skórę z NNKT były rzeczywiście tak skuteczne w wygładzaniu zmarszczek, nikt nie sięgałby po drogie kremy i nie uciekał się do medycyny estetycznej.

Jak dodała, o wiele skuteczniejsze w walce z oznakami starzenia, są filtry przeciwsłoneczne, retinoidy czy produkty używane w gabinetach lekarzy medycyny estetycznej. "Oczywiście, że taka maść może wpłynąć pozytywnie na utrzymanie nawilżenia w skórze, co przekłada się też na widoczność zmarszczek, ale komfort noszenia tak tłustego preparatu na twarzy jest wątpliwy, szczególnie ciepłą porą" – podkreśliła farmaceutka.

