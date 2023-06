Szybki kontakt z lekarzem i możliwość zamówienia e-recepty. Nowe funkcje aplikacji dla pacjentów

O teraz masz w telefonie kontakt do swojej przychodni, swojego lekarza POZ, swojej pielęgniarki i położnej. Jedyne co trzeba zrobić, to zaktualizować aplikację mojeIKP.

Nowe funkcje aplikacji dla pacjentów

O zmianach poinformowało Centrum e-Zdrowia. – Dążymy do tego, żeby aplikacja mojeIKP maksymalnie ułatwiała pacjentom funkcjonowanie w systemie ochrony zdrowia i angażowała ich w troskę o swoje sprawy zdrowotne. Intensywnie pracujemy nad nowymi rozwiązaniami, które będą realizować ten cel i systematycznie rozwijamy o nie naszą aplikację – tłumaczy Paweł Kikosicki, dyrektor Centrum e-Zdrowia.

Możliwość kontaktu z lekarzem czy przychodnią to jedna z najważniejszych zmian. Jak skorzystać z tej funkcji? Wystarczy uruchomić aplikację i się zalogować, wejść w zakładkę e-zdrowie, a następnie kategorię „Podstawowa opieka zdrowotna” – to tu znajdziesz wszystkie dane kontaktowe. Jak przekazało Centrum e-Zdrowia, poprzez aplikację mojeIKP można również zamówić e-receptę na leki przyjmowane stale (pod warunkiem, że dana placówka obsługuje takie zgłoszenia).

CeZ przypomina, że poprzez aplikację można również ocenić jakość uzyskanych świadczeń medycznych, ale też samego lekarza czy przychodnię. Do tej pory była dostępna tylko na Internetowym Koncie Pacjenta.

Co to jest aplikacja mojeIKP?

Aplikacja mojeIKP jest bezpłatna. Wystarczy pobrać ją na telefon. Aplikacja daje dostęp do najważniejszych funkcji Internetowego Konta Pacjenta. To m.in. dostęp do e-recept i e-skierowań, możliwość ustawienia przypomnienia o zażywaniu leków czy dostęp do dokumentów dziecka.

