Wyróżnienie Kryształowe Pióra dla Katarzyny Pinkosz za tekst o nadciśnieniu u nastolatków

To już 17. edycja konkursu dla dziennikarzy piszących o Zdrowiu: Kryształowe Pióra. W tym roku zgłoszono do konkursu ponad 300 prac: były to zarówno artykuły, jak audycje radiowe i telewizyjne. Katarzyna Pinkosz otrzymała wyróżnienie w kategorii "Choroby serca – rosnące zagrożenie": za propagowanie profilaktyki zdrowotnej, merytoryczność i rzetelne podejście w pracy dziennikarskiej.

Nagrodzony artykuł dotyka często bagatelizowanego problemu nadciśnienia tętniczego u nastolatków.

– Utrzymujące się nadciśnienie powoduje przebudowę układu krwionośnego. W układzie krążenia dochodzi do zmian, które z czasem prowadzą do uszkodzenia narządowego: grubieją ściany tętnic, zmniejsza się ich elastyczność, a powinny one być elastyczne, pracować. Zwiększa się też masa lewej komory serca. Dochodzi do usztywnienia układu krążenia – mówił w wyróżnionym wywiadzie prof. Mieczysław Litwin, prezes elekt Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

Dane są dramatyczne: nawet 16 proc. 19-latków zdających maturę (chłopców) ma już nadciśnienie.

– W trakcie zjazdu Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego, który odbywał się w ubiegłym roku w Gdańsku, wysłuchałam wykładu prof. Mieczysława Litwina. Mówił o skutkach nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży, o tym, jak w wyniku nadciśnienia starzeje się cały organizm: serce, układ krążenia, kości. Uznałam to za tak ważny temat, że zaraz po wykładzie namówiłam Profesora na wywiad. Nie musiałam go zresztą długo namawiać, doskonale wiedział, jak to jest ważny, a często bagatelizowany temat. Wyróżnienie w Konkursie Kryształowe Pióra to ogromna radość, a jeszcze bardziej ucieszę się, jeśli ktoś po przeczytaniu tego artykułu coś w swoim życiu zmieni: może zmierzy ciśnienie tętnicze, zwróci uwagę na to, co je, może zadba, by więcej się ruszać, iść na boisko, na basen, na rower. Bo najważniejsze jest to, o czym mówi profesor Litwin w wywiadzie, że w tym wieku zmiany można jeszcze w wielu przypadkach cofnąć, jeśli zmieni się styl życia – mówi Katarzyna Pinkosz. – W trakcie naszej rozmowy przyszła wiadomość, że Profesor został wybrany prezesem elektem PTNT, co wskazuje też na to, że temat nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży będzie szeroko poruszany – dodaje.



Katarzyna Pinkosz z Wprost z nagrodą Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Za popularyzację profilaktyki

Tegoroczne wyróżnienie jest już kolejnym wyróżnieniem dla dziennikarki; w ubiegłych latach artykuły były wyróżniane i nagradzane również w kategoriach: Depresja – przełamać tabu; Nowotwór – wygrać z postępem choroby; Choroby serca – rosnące zagrożenie.

Wyróżniony artykuł można przeczytać: Nastolatek z nadciśnieniem ma o 6 lat więcej.

Celem konkursu jest nagrodzenie dziennikarzy, którzy swoją pracą przyczynili się do budowania społecznej świadomości na temat zagrożeń związanych z coraz częstszymi chorobami jakimi są choroby cywilizacyjne, m.in. choroby układu krążenia, depresja, nowotwór oraz cukrzyca, a także promowanie postaw prozdrowotnych i ograniczania, a nawet eliminacji, czynników ryzyka. W kategorii „Choroby serca – rosnące zagrożenie” najwyższe uznanie jury oraz I miejsce zdobyły Anna Wilczyńska-Ciupa z telewizji TVN24 za materiał pt. „Jak rozpoznać zawał serca. Kampania” oraz Natalia Miller z tytułu prasy dziennej Rzeczpospolita za artykuł pt. „Problem wielkiej wagi”.



Tę chorobę ma 12 mln Polaków. Większość nie traktuje jej poważnie, dopóki nie dojdzie do powikłań

W skład jury Konkursu weszli: prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki – Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, prof. dr hab. Leszek Czupryniak, kierownik Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrzynych WUM, prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski – konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej, prof. dr hab. n. med. Janusz Heitzman – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. psychiatrii sądowej, dziennikarze – laureaci ubiegłorocznej edycji konkursu oraz Katarzyna Urbańska z firmy Servier Polska.



Dziś świat mówi o nadciśnieniu. Ekspert: liczba chorych w Polsce spadła, bo chorzy... zmarli