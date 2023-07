Nocne upały nie pozwalają ci się wyspać? Poznaj sposoby, jak temu zaradzić

Wysokie temperatury powietrza znacznie pogarszają jakość nocnego wypoczynku. W rezultacie następnego dnia organizm znacznie gorzej funkcjonuje. Mamy problemy z koncentracją i zapamiętywaniem informacji. Czujemy się poirytowani. Nierzadko doświadczamy wyraźnego obniżenia nastroju. Brakuje nam energii na realizację podstawowych aktywności. Niewypoczęte ciało i umysł nie mają szansy się odpowiednio zregenerować. Na szczęście istnieje kilka prostych sposobów na to, by uporać się z wakacyjną bezsennością spowodowaną przez upały.

Jak wyspać się podczas upałów?

Co zrobić, by wyspać się w upały? Wbrew pozorom recepta jest całkiem prosta i nie wymaga żadnych specjalnych przygotowań ani inwestycji. Na początek zadbaj o to, by do twojej sypialni nie dostała się zbyt duża ilość rozgrzanego powietrza. Nie otwieraj okien podczas największego gorąca. Możesz zmoczyć delikatnie zasłony lub firanki. Ten trik świetnie się sprawdzi w sytuacji, gdy nie masz pod ręką nawilżacza powietrza. Wilgotne tkaniny będą parować i oddawać nagromadzoną wodę, jednocześnie schładzając pomieszczenie. Jeśli trzymasz w domu wiatrak, włącz go na noc. Uważaj tylko, by strumień powietrza nie był skierowany bezpośrednio na miejsce, gdzie śpisz. W przeciwnym razie łatwo nabawisz się różnych przykrych dolegliwości, takich jak katar, bóle mięśni czy kaszel. Pamiętaj też, że organizm nie lubi zbyt dużej różnicy temperatur. We wnętrzu powinien panować przyjemny chłód, ale nie zimno.

Gdy na dworze jest bardzo gorąco, zrezygnuj z obfitych i ciężkostrawnych kolacji zawierających duże ilości białka. Zjedz coś lekkiego i najlepiej ostrego. Wbrew pozorom pocenie schładza organizm. Dzięki temu łatwiej ci będzie zasnąć.

Możesz też zastosować coś w rodzaju termoforu. Napełnij butelkę zimną wodą, otul ją cienkim ręcznikiem i połóż w okolicach stóp lub pod kolanami. Dobrym pomysłem jest też schłodzenie pościeli. Włóż poszewki i prześcieradło do plastikowego worka i całość umieść w lodówce lub zamrażarce na kilka minut przed planowanym snem. Nie zapominaj o jednej istotnej kwestii – zimne tkaniny nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu ze skórą. Potraktuj je jako warstwę dodatkową podczas ścielenia łóżka.

Przed snem weź chłodny (ale nie lodowaty) prysznic. Zakładaj na noc ubrania wykonane z naturalnych materiałów (na przykład bawełny). Takie tkaniny lepiej przepuszczają powietrze i pozwalają skórze oddychać. Unikaj obcisłych piżam, które utrudniają wykonywanie swobodnych ruchów. Wyłącz na noc urządzenia elektroniczne. Zrezygnuj z oglądania telewizji czy korzystania ze smartfona w sypialni. Jeśli masz trudności z zaśnięciem, lepiej poczytaj książkę albo sięgnij po techniki mindfulness. Jednym z częściej zalecanych sposobów na bezsenność jest (zgodnie z założeniami tej koncepcji) tak zwany skanowanie ciała, czyli skupianie swojej uwagi na poszczególnych częściach ciała (poczynając od koniuszków palców u stóp). Ta metoda doskonale sprawdza się, gdy musisz okiełznać gonitwę myśli po dniu pełnym emocjonujących wrażeń lub ciężkiej pracy. Dzięki niej możesz zredukować napięcie, a co za tym idzie szybciej zasnąć.

Zaburzenia snu mogą wskazywać na choroby

Należy pamiętać, że zaburzenia snu mogą mieć bardzo wiele przyczyn. Nie zawsze u podłoża problemu leżą warunki środowiskowe, na przykład wysoka temperatura powietrza. Jeśli masz trudności z zaśnięciem od dłuższego czasu, skonsultuj się z lekarzem pierwszego kontaktu. Opisz mu swoje kłopoty. Niekiedy bezsenność może być objawem chorobowym lub skutkiem ubocznym przyjmowania niektórych grup leków.

