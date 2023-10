Nowotwory coraz częściej diagnozują lekarze rodzinni. Przypominają, jak ważna jest profilaktyka

Nowotwory złośliwe stanowią drugą przyczynę zgonów w Polsce, zaraz po chorobach układu krążenia. Wśród kobiet najczęściej występującym nowotworem jest rak piersi, w grupie mężczyzn – jest to rak gruczołu krokowego, a za nim nowotwór płuc. Co roku w Polsce diagnozę nowotworu słyszy ponad 160 tysięcy osób. Okazuje się, że pacjenci z pierwszymi objawami raka najczęściej zgłaszają się do lekarzy rodzinnych.

Lekarze rodzinni coraz częściej diagnozują nowotwory

Nowotwory stały się chorobą cywilizacyjną. W przypadku tej choroby liczy się czas – bardzo ważne jest wczesne wykrycie raka, by móc jak najszybciej wdrożyć odpowiednie leczenie. Aktualnie, w sezonie grypowym, gabinety lekarzy rodzinnych pękają w szwach. Jak podaje w opublikowanym komunikacie Porozumienie Zielonogórskie, przychodzą jednak nie tylko pacjenci z infekcjami. Coraz częściej to właśnie ta grupa specjalistów diagnozuje nowotwory.

„Coraz częściej diagnozujemy u naszych pacjentów nowotwory. Najczęściej jamy brzusznej: żołądka, wątroby, jelita grubego. Niestety zdarzają się pacjenci w zaawansowanych stadiach, już z przerzutami” – zauważa w komunikacie dr Agata Sławin, lekarka rodzinna z Dolnego Śląska, ekspertka Federacji Porozumienie Zielonogórskie. Z czego to wynika? Między innymi z faktu, że lekarze rodzinni mają najczęstszy kontakt ze swoim pacjentem. Zdarza się więc, że w trakcie rutynowej wizyty lub wywiadu, pacjenci mówią o dolegliwościach, które towarzyszą im od dawna, jednak nie podjęli do tej pory żadnych działań w kierunku odpowiedniej diagnozy. Nie szukali też pomocy u onkologów i nie wykonywali dodatkowych badań.

Szybsza diagnoza nowotworów – karta DiLO

„W każdej chorobie, ale w onkologicznej szczególnie, liczy się czas. Od szybkiego rozpoznania zależy często życie pacjenta. Coraz częściej wystawiam chorym kartę DiLO – to szybka ścieżka onkologicznego leczenia” – zauważa Joanna Szeląg, ekspertka Federacji Porozumienie Zielonogórskie. Karta DiLO działa jak priorytetowe skierowanie, dzięki niej pacjent omija zwykłe kolejki i ma prawo do szybkiej diagnostyki onkologicznej i leczenia przeciwnowotworowego.

Taką kartę może wystawić zarówno lekarz POZ, jak i lekarz każdej innej specjalizacji, również ten szpitalny. „Zawsze pytam swoje pacjentki o, to kiedy wykonywały cytologię czy mammografię. Wykorzystuję każdą wizytę, by przypominać o profilaktyce” – dodaje Joanna Szeląg.

Profilaktyka nowotworowa – wciąż mało osób z niej korzysta

Polscy pacjenci, choć mogą korzystać z darmowych programów profilaktyki nowotworów, bardzo często tego nie robią. Takie badania można wykonać bez kolejki, jednak chętnych jest niewielu. „Najważniejsza jest profilaktyka. W Polsce dostępne są badania wykrywające na wczesnym etapie nowotwory piersi, jelita grubego, płuc czy szyjki macicy. Najważniejsze to zachować czujność onkologiczną i korzystać z tych badań” – zauważa Wojciech Pacholicki, wiceprezes Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

W Polsce pacjenci mogą bezpłatnie skorzystać z:



„Oczywiście cieszymy się, że pacjenci trafiają do nas, do lekarzy rodzinnych. Dobrze, że darzą nas zaufaniem, ale nie muszą ustawiać się w kolejce do naszych gabinetów. Nie muszą czekać na wizytę u onkologa. Powinni zacząć od skorzystania z badań profilaktycznych – tam powinni zrobić kolejki. Tymczasem chętnych na mammografię czy kolonoskopię wielu nie ma” – podkreśliła dr Agata Sławin.

