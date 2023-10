Pierwsza w Polsce operacja „Angeliny Jolie” techniką laparoskopową. Trzykrotnie mniejsza blizna

Profilaktyczna obustronna mastektomia połączona z rekonstrukcją piersi potocznie nazywana jest „zabiegiem Angeliny Jolie”. Po raz pierwszy taka operacja została przeprowadzona w ICZMP dzień po tym, jak aktorka ogłosiła wiadomość, że poddała się zabiegowi. Rocznie w łódzkiej placówce wykonuje się 20-30 takich zabiegów, jednak ostatnio po raz pierwszy przeprowadzono go techniką laparoskopową.

Pierwsza w Polsce profilaktyczna mastektomia techniką laparoskopową

Chirurdzy z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki (ICZMP) w Łodzi przeprowadzili jako pierwsi w naszym kraju operację profilaktycznej mastektomii techniką laparoskopową. Specjaliści mają nadzieję, że zmieni ona spojrzenie na zabieg rekonstrukcji piersi. Pacjentką, u której przeprowadzono tę operację była 26-letnia Natalia Walusińska ze Zduńskiej Woli. Zaledwie po tygodniu od zabiegu pacjentka czuje się świetnie. Zarówno babcia, jak i mam kobiety chorowały na nowotwór. Badaniom pani Natalia poddała się wraz z siostrą. Okazało się, że pechowa mutacja genów dotyczy właśnie jej. „Przez dwa lata badałam się, chodziłam od lekarza do lekarza. Dwóch odmówiło mi wykonania mastektomii i dopiero prof. Pluta zdecydował, że ją przeprowadzi. Nowa metoda to było duże ryzyko, ale było warto, bo cięcia są niewielkie i wszystko to wygląda pięknie, nawet lepiej niż wcześniej” – powiedziała pacjentka.

Korzyści z wykonania zabiegu techniką laparoskopową

W Łodzi został przeprowadzony zabieg wspomagany wideoskopią, czyli zabieg endoskopowy. Lekarze z ICZMP wykorzystują do tego sprzęt laparoskopowy. Na doniesienia o nowej technice laparoskopowej natknął się zastępca prof. Zadrożnego, prof. Piotr Pluta. Następnie spędził trzy tygodnie na Tajwanie, by się jej uczyć. Specjalista w rozmowie z „Wprost” wytłumaczył, jakie korzyści płyną z użycia tej właśnie metody i na czym dokładnie polega taki zabieg.

„Korzyść z wykorzystania technik laparoskopowych, które pierwotnie wymyślone były do zabiegów w obrębie jamy brzusznej, polega na tym, że my możemy zastosować bardzo małe cięcie i wprowadzić do rany kamerę i specjalne narzędzia, które pozwalają nam na precyzyjne preparowanie. Przewagą tego typu zabiegów nad mastektomią klasyczną z rekonstrukcją jest to, że jest dużo mniejsze cięcie, a preparowanie przebiega w niezwykle dobrze widocznych i precyzyjnie określonych warstwach piersi. Przez to jest to zabieg bardzo dokładny, precyzyjny. Ale to, co powinno iść za tym, to również mniejszy odsetek powikłań po tego typu zabiegu, bo cięcie jest po prostu bardzo małe. To, z czym my mamy największe problemy, to są zaburzenia gojenia rany. Dlatego, że usuwamy pierś, zakładamy implanty i stosujemy materiały syntetyczne. Przy długich liniach cięcia dochodzi do niedokrwienia brzegów rany, a tym samym – zaburzeń gojenia. Tutaj mamy ograniczoną linię cięcia – jest przynajmniej trzykrotnie mniejsza. Ta linia cięcia wynosi około 5 cm, to jest taka wielkość cięcia, które jest stosowane na przykład przy augmentacjach piersi, czyli u kobiet zdrowych, chcących powiększyć piersi. Wykonuje się wtedy cięcie, które ma około 5 cm. I my również z tak małych cięć wykonujemy całkowitą mastektomię i w to miejsce zakładamy implanty” – powiedział dla „Wprost” profesor Piotr Pluta.

Kontrowersje wokół zabiegu profilaktycznej mastektomii

Wokół zabiegu profilaktycznej mastektomii narosło wiele kontrowersji. Rozwiewa je prof. Marek Zadrożny w rozmowie z PAP: „Jest ogromny postęp w dziedzinie badań genetycznych i o ile kiedyś mieliśmy jeszcze wątpliwości, czy u wszystkich pacjentek proponować mastektomie profilaktyczne czy obserwację, to teraz jednak widzimy, że uniknięcie choroby jest lepsze dla kobiet, bo jest mniej obciążające dla organizmu. Nosicielkami zmutowanego genu jest ok. 10 proc. wszystkich kobiet z rakiem piersi. To dość duża grupa, biorąc pod uwagę, że jest to zwykle nowotwór złośliwy” – wyjaśnia specjalista.

Październik – Miesiąc Świadomości Raka Piersi

Październik od wielu lat jest uznawany na całym świecie za Miesiąc Świadomości Raka Piersi. Nowotwór piersi jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet na całym świecie i najczęstszą przyczyną zgonów. Częstość występowania raka piersi wzrasta wraz z wiekiem (większość zachorowań dotyczy kobiet po 50. roku życia). Szalenie ważne są regularne badania, które pozwalają wykryć zmiany nowotworowe na wczesnym etapie zaawansowania, a w konsekwencji zastosować skuteczne leczenie. Regularne badania mammograficzne pozwalają wykryć nawet najmniejsze zmiany.

W Polsce działa Program Profilaktyki Raka Piersi. Badanie mammograficzne można wykonać w poradniach stacjonarnych lub w mammobusie, który dojeżdża do różnych miejscowości w Polsce. Do udziału w programie nie jest potrzebne skierowanie.

Czytaj też:

Nowoczesne terapie raka piersi będą refundowane. Rusza program przyspieszający leczenieCzytaj też:

Bezpłatna mammografia dla nowej grupy kobiet. Kiedy zmiany wejdą w życie?