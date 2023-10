Amerykanie chcą zakazać preparatów do prostowania włosów. Mogą być zagrożeniem dla zdrowia

FDA planuje zaproponować zakaz stosowania produktów chemicznych do prostowania – a chodzi konkretnie o produkty zawierające szkodliwy dla zdrowia i uznany za rakotwórczy formaldehyd.

Czy produkty do prostowania włosów są szkodliwe?

Jak podaje CNN, naukowcy od lat alarmują o związku pomiędzy stosowanie chemicznych produktów do prostowania włosów a zwiększonym ryzykiem niektórych nowotworów hormonozależnych, głównie raka jajnika, piersi oraz raka macicy. Problem szczególnie wyraźnie widać wśród kobiet czarnoskórych, które chętnie prostują naturalnie kręcone włosy. Muszą one zwykle używać produktów o silniejszym działaniu (wg Harvard TH Chan School of Public Health około 50 proc. produktów reklamowanych czarnoskórym kobietom zawiera groźne dla zdrowia chemikalia w porównaniu z około 7 proc. produktów dedykowanych białym kobietom).

Oczekiwania środowiska naukowego są jasne: chodzi o to, aby FDA nie tylko wyraźnie określiła, że produkty z formaldehydem mają działanie rakotwórcze, ale też są powiązane z krótkotrwałymi niekorzystnymi konsekwencjami zdrowotnymi, w tym uczuleniami, wymiotami i problemami z oddychaniem.

Keratynowe prostowanie włosów metodą brazylijską – na czym polega?

Metoda prostowania włosów tego typu preparatami daje spektakularne efekty i stąd jest tak popularna. Została wymyślona i opracowana w Brazylii, stąd nazywa się ją często brazylijską metodą prostowania włosów. Na włosy nakłada się specjalny preparat z keratyną, który ma w swoim składzie formaldehyd i traktuje włosy rozgrzaną prostownicą. To właśnie formaldehyd sprawia, że keratyna dobrze wiąże się z włosem.

Produkty z formaldehydem w Europie

Warto przypomnieć, że już w 1999 roku Kanadyjczycy uznali formaldehyd za substancję toksyczną. A Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem określa go jasno jako substancję kancerogenną. Również Amerykański Departament Zdrowia umieścił formaldehyd na liście środków powodujących raka i zaleca, aby nie stosować produktów do zawierających. Ostrzegano także pracowników zakładów fryzjerskich, którzy pracując z preparatami zawierającymi formaldehyd również są narażeni na jego szkodliwe działanie. Zgodnie z przepisami, które obowiązują w Unii Europejskiej, produkty do keratynowego prostowania włosów metodą brazylijską mogą w swoim składzie zawierać maksymalnie 0,2 proc. formaldehydu. Warto zawsze zwrócić szczególną uwagę, na jakich preparatach pracuje fryzjer, u którego chcesz wykonać usługę keratynowego prostowania włosów metodą brazylijską.

