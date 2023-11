Od pracodawcy dostaniesz nie tylko okulary. Zmiany w rozporządzeniu ekranowym

Nowe rozporządzenie wprowadza zmiany w definicji stanowiska pracy. Należy je teraz rozumieć jako przestrzeń pracy razem z krzesłem, stołem, wyposażeniem podstawowym (takim jak komputer) oraz opcjonalnym (na przykład skanerem czy uchwytem na dokumenty). To jednak niejedyna modyfikacja. Od 16 listopada na pracodawcach spoczywać będzie nowy obowiązek. Skorzysta na nim wiele osób.

Soczewki kontaktowe dla pracowników

Zgodnie z nowymi przepisami pracodawca będzie musiał zapewnić pracownikom nie tylko okulary, ale również soczewki kontaktowe (jeśli badanie okulistyczne wykaże konieczność ich stosowania). Dotyczy to nie tylko osób, które realizują obowiązki służbowe przy użyciu komputera, ale wszystkich grup zawodowych. Co więcej, na życzenie pracownika stanowisko pracy należy wyposażyć w podnóżek oraz uchwyt do dokumentów. Zmiany w rozporządzeniu obejmują również aktualizację wytycznych dotyczących organizacji stanowiska pracy, między innymi ustawienia stołu, krzesła, monitora ekranowego czy oświetlenia. Zaproponowane modyfikacje mają służyć poprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w konsekwencji przyczynić się do polepszenia sytuacji zdrowotnej pracowników.

Praca przy komputerze źródłem problemów zdrowotnych

Należy podkreślić, że długotrwała praca przy komputerze może przyczynić się do powstania wielu problemów zdrowotnych. Niemal 75 procent osób spędzających przed monitorem co najmniej 2 godziny dziennie może cierpieć na tak zwany syndrom widzenia komputerowego. Jego objawy to: uczucie piasku pod powiekami, swędzenie i pieczenie oczu, nieostre widzenie czy osłabienie zdolności akomodacyjnych oka. Poza tym przyjmowanie niewłaściwej postawy podczas siedzenia sprzyja przeciążeniom układu kostnego oraz mięśniowego, co skutkuje pojawieniem się dolegliwości bólowych w obrębie kręgosłupa.

Jak zapobiegać przywołanym problemom zdrowotnym? W tym przypadku ważna jest nie tylko dbałość o ergonomię stanowiska pracy. Duże znaczenie ma również wprowadzenie zmian w codziennym życiu. Warto zrezygnować z siedzenia przed telewizorem i spędzać więcej czasu na świeżym powietrzu, na przykład na spacerach czy uprawianiu sportu. Trzeba też robić sobie przerwy w pracy i zmieniać pozycję ciała. Można co jakiś czas wstać od biurka i przejść się po pomieszczeniu albo wykonać parę ćwiczeń rozciągających mięśnie.

Czytaj też:

Zwyrodnienie plamki żółtej (AMD) to jedna z najczęstszych przyczyn ślepoty. Poznaj przyczyny, objawy i leczenieCzytaj też:

Lekarz medycyny pracy – czym się zajmuje, opis specjalizacji, badania. Najczęstsze choroby zawodowe