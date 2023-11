Ogólnopolski Dzień Osób Dializowanych: Trzeba włączyć pacjenta w proces decyzyjny dotyczący leczenia

Ogólnopolski Dzień Osób Dializowanych został po raz pierwszy zainicjowany w 2021 roku przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Moje Nerki (OSMN). Obchodzony jest co roku 8 listopada i nawiązuje do dnia wykonania pierwszej hemodializy w 1958 roku w Poznaniu. Każdego roku kampania z okazji Ogólnopolskiego Dnia Osób Dializowanych skupia się na wybranym temacie. W tym 2023 tematem przewodnim jest: „Prawo pacjenta do pełnej wiedzy na temat możliwości terapii oraz włączenie pacjenta w proces decyzyjny dotyczący jego leczenia” – informuje Ogólnopolskie Stowarzyszenie Moje Nerki.

Dializoterapia i jej rodzaje

Dializa to metoda oczyszczania krwi. W zdrowym organizmie funkcję tę pełnią nerki, natomiast w sytuacji kiedy przestają działać, potrzebne jest leczenie nerkozastępcze, czyli przeszczepienie nerki albo dializoterapia. Dializoterapia w znacznym stopniu wpływa na życie pacjenta, dlatego niezwykle ważne jest indywidualnie dostosowanie leczenia.

Pacjent stojący przed wyborem metody dializoterapii powinien być świadomy wszystkich dostępnych metod leczenia: są dwie równorzędne metody leczenia schyłkowej niewydolności nerek dializami. Oprócz hemodializ wykonywanych w szpitalu, istnieje opcja dializy otrzewnowej, którą można przeprowadzać w warunkach domowych. Dializa otrzewnowa jest często pomijana i niedoceniana.

Edukacja pacjentów

– Niektóre ośrodki nefrologiczne w Polsce, na przykład Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku, prowadzą strukturalny program edukacji pacjentów nefrologicznych, czyli u osób, u których zdiagnozowano poważny problem z nerkami. Podczas serii kilku spotkań w tym ośrodku, pacjenci w wyczerpujący sposób są informowani o wszystkich dostępnych opcjach leczenia ich choroby: możliwości przeszczepu, hemodializie i dializie otrzewnowej. Pacjent ma czas, żeby przemyśleć, która opcja jest dla niego najbardziej odpowiednia, porozmawiać z rodziną i podjąć decyzję. Niestety jeszcze nie wszystkie ośrodki opieki nefrologicznej w tej chwili prowadzą taki program. Zachęcamy jednak pacjentów do rozmowy z lekarzem prowadzącym na temat wszystkich dostępnych opcji leczenia nerkozastępczego – informuje Ogólnopolskie Stowarzyszenie Moje Nerki.

Czytaj też:

Prof. Gellert: Proste badania pozwolą wykryć chorobę nerek. Ważne zmiany od 1 października

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Moje Nerki chce włączyć się w szerszą edukację dotyczącą informowania o różnych metodach dializy, o ośrodkach nefrologicznych oferujących różne formy dializoterapii. Mamy nadzieję, że dzięki temu pacjent otrzyma najlepsze, odpowiednie dla siebie leczenie.

Źródło: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Moje Nerki