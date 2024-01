Zmiany w logowaniu do Internetowego Konta Pacjenta. Jak teraz należy to zrobić?

Internetowe Konto Pacjenta (IKP) jest narzędziem, które ułatwia pacjentom korzystanie z usług cyfrowych w ramach ochrony zdrowia. Dzięki temu w szybki i bezpieczny sposób każda osoba może sprawdzić informacje o swoim zdrowiu, ale też zdrowiu swoich bliskich, którzy ich do tego upoważnili. Można tam znaleźć informacje o wystawionych e-receptach, e-skierowaniach, ale też dawkowaniu leku, który przepisał lekarz czy historii wizyt w przychodni i innych zdarzeniach medycznych. Sprawdźcie również, jak nadać bliskiej osobie upoważnienie do IKP.

Zmiany w logowaniu do Internetowego Konta Pacjenta

Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Pacjenta wprowadziło nowe zabezpieczenie podczas logowania do Internetowego Konta Pacjenta. Żeby się zalogować, użytkownik musi potwierdzić swoją tożsamość przy użyciu profilu zaufanego (może to zrobić też za pośrednictwem aplikacji mObywatel, e-dowodu lub konta internetowego w banku). Ostatnio jednak w życie weszły zmiany dla pacjentów w procesie logowania do IKP. Teraz obowiązuje nowa, dwuetapowa weryfikacja.

Osoby, które logują się do swojego Internetowego Konta Pacjenta poprzez profil zaufany aktualnie muszą potwierdzić chęć dostępu do danych poprzez specjalny kod, który przyjdzie do nich SMS-em. Nowa funkcja jest dodatkowym zabezpieczeniem. Dla niektórych osób może być to zaskoczeniem, dlatego uspokajamy – jest to nowy sposób potwierdzania tożsamości podczas logowania. Trzeba jednak zadbać wtedy o to, by mieć telefon „pod ręką”. Poprzez profil zaufany można zalogować się nie tylko na Internetowe Konto Pacjenta, ale również pierwszy raz do aplikacji mojeIKP.

Jak zalogować się do Internetowego Konta Pacjenta przez profil zaufany?

Na stronie Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia pojawiła się instrukcja, w jaki sposób można zalogować się do swojego Internetowego Konta Pacjenta poprzez swój profil zaufany. Pacjent może to zrobić:



tak jak na konto w banku lub w Envelo;

za pomocą nazwy użytkownika lub adresu e-mail podanego podczas zakładania profilu zaufanego.

Co dokładnie należy zrobić podczas logowania do IKP przez profil zaufany zgodnie z nową metodą? Oto instrukcja krok po kroku:



Najpierw trzeba wpisać nazwę użytkownika lub adres e-mail oraz hasło do swojego profilu zaufanego.

Następnie dostaniecie na telefon wiadomość SMS z kodem do zalogowania.

Kod trzeba wpisać w okienko, które się pojawi na stronie internetowej.

Na koniec wystarczy nacisnąć przycisk „Potwierdź”.

Jakie funkcje posiada aplikacja mojeIKP?

Internetowe Konto Pacjenta ma wiele funkcjonalności, jednak jeszcze szerszy wachlarz ma aplikacja moje IKP. Poza możliwością wglądu w historię leczenia, e-recept i e-skierowań posiada szereg innych udogodnień, które mogą się bardzo przydać w życiu codziennym. Jedną z nich jest możliwość wykupienia leku w aptece poprzez pokazanie kodu QR na ekranie telefonu (bez konieczności podawania farmaceucie numeru PESEL).

Dużym ułatwieniem jest również możliwość odbierania powiadomień o wystawionej e-recepcie czy e-skierowaniu, które są wysyłane bezpośrednio na telefon. Ciekawą funkcją aplikacji mojeIKP jest także licznik picia wody – w ten sposób użytkownicy mogą zadbać o odpowiednie nawodnienie. W aplikacji można również sprawdzić datę ważności leku oraz skorzystać z planu bezpiecznych treningów „8 tygodni do zdrowia”. Użytkownicy mają również dostęp do portalu „diety NFZ” oraz krokomierza.

