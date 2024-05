Nowe doniesienia na temat sprzedaży pigułki „dzień po” w aptekach. Chodzi o specjalne oznaczenia

Jedną z obietnic przedwyborczych Koalicji Obywatelskiej było zniesienie recepty na tabletkę „dzień po”. Wraz z początkiem maja zaczął obowiązywać projekt pilotażowy, dzięki któremu taką antykoncepcję awaryjną mogą kupić osoby powyżej 15. roku życia w ramach recepty farmaceutycznej. Ostatnio Ministerstwo Zdrowia podało nowe informacje na temat sprzedaży pigułki „dzień po” przez apteki, a dokładniej w kwestii oznakowania aptek, w których można nabyć taką antykoncepcją awaryjną.

Apteki z pigułkami „dzień po” będą oznakowane

Ministerstwo Zdrowia podjęło temat oznakowania aptek, które biorą udział w programie pilotażowym opieki farmaceuty sprawowanej nad pacjentem w zakresie zdrowia reprodukcyjnego. Chodzi o to, by mogły one potwierdzić swój udział w programie, który umożliwia otrzymanie tabletki „dzień po”, bez ponoszenia konsekwencji związanych ze złamaniem zakazu reklamy. Całe „zamieszanie” wynika z faktu, że apteki obowiązuje restrykcyjny zakaz reklamy swoich usług.

Będzie oznakowanie aptek, które biorą udział w pilotażu antykoncepcji awaryjnej. Razem z NFZ pracujemy nad tym, aby apteki mogły potwierdzić udział w programie bez ryzyka kar za złamanie zakazu reklamy – poinformowało Ministerstwo Zdrowia w swoim wpisie na portalu X.

Jak będzie wyglądać sprzedaż antykoncepcji awaryjnej bez recepty?

Ministerstwo zdrowia wdrożyło w życie swój „Plan B” zwiększenia dostępności antykoncepcji awaryjnej bez recepty, który jest odpowiedzią na weto prezydenta Andrzeja Dudy w tej sprawie. Celem pilotażowego programu jest dostępność takiej antykoncepcji awaryjnej dla osób, które skończyły już 15. rok życia – po wcześniejszym wywiadzie farmaceuty z pacjentką. Niedawno Narodowy Fundusz Zdrowia zapewnił również, że nie będzie żadnych kar dla aptek biorących udział w programie pilotażowym w przypadku, gdy farmaceuta nie zdecyduje się sprzedać tabletki „dzień po”.

Nikomu nie będziemy łamać kręgosłupów, sumień. Jeśli farmaceuta wejdzie w pilotaż i będzie sprzedawał tabletki tylko osobom powyżej 18. roku życia, a nieletnim uzna po wywiadzie, że nie, nie będziemy stosować żadnych kar. Zawsze to będzie decyzja farmaceuty – podkreśliła minister zdrowia Izabela Leszczyna.

Dodatkowo NFZ zapewnił, że wydawanie tabletki „dzień po” w aptekach nie będzie w żaden sposób limitowane. „Takiego limitowania nie ma, a NFZ zapłaci za każdą konsultację udzieloną przez farmaceutę” – brzmi fragment komunikatu NFZ w odpowiedzi na pojawiające się w mediach spekulacje w tej kwestii. Sprawdźcie również, czy przy zakupie antykoncepcji awaryjnej będzie wymagana zgoda rodziców w przypadku osób poniżej 18. roku życia.

