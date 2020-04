Organizacje pacjentów onkologicznych piszą do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego

Widzimy ogromne zaangażowanie administracji rządowej, samorządowej, a przede wszystkim tytaniczną pracę pracowników polskiego systemu ochrony zdrowia. Wszyscy z wielkim poświęceniem ratują ludzkie życie i inicjują działania edukacyjne, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa Polakom – piszą organizacje pacjentów.



Zapewniają, że jako organizacje pozarządowe starają się wesprzeć Polaków w działaniach zmierzających do walki z pandemią SARS-CoV2. Zwracają jednak uwagę, że śmiertelność z powodu koronawirusa jest kilkuprocentowa, natomiast nieleczony rak (ok. 180 tysięcy nowych zachorowań rocznie) ma śmiertelność stuprocentową. – Zwracamy się więc do Pana Ministra z ogromną prośbą o podjęcie wszelkich niezbędnych działań, które pozwolą zapewnić pacjentom onkologicznym ciągłość w dostępie do diagnostyki onkologicznej oraz leczenia. Zależy nam na tym, żeby żaden z naszych podopiecznych, w tym trudnym czasie epidemii, nie był pozbawiony leczenia, które do tej pory miał zapewnione.



Organizacje pacjentów wskazują, że nie należy opóźniać wprowadzania nowych terapii na listę leków refundowanych, gdyż dają one szansę skutecznego leczenia. – W ostatnich latach z uznaniem obserwowaliśmy pragmatyczne i rozważne działania Ministerstwa Zdrowia, które zapewniały pacjentom dostęp do bezpiecznych terapii. Wierzymy, że i tym razem uda się Panu Ministrowi połączyć działania zapewnianiające skuteczne metody walki z koronawirusem, jak i z chorobą nowotworową – piszą organizacje pacjentów.

Pod listem podpisały się: Fundacja OnkoCafe - Razem lepiej, Fundacja Onkologiczna Nadzieja, Polskie Amazonki Ruch Społeczny, Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki Sarcoma, Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca, Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca Oddział Szczecin