Po czym poznać raka piersi? Nowa metoda leczenia daje mniej skutków ubocznych

Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym wśród kobiet. Światowa Organizacja Zdrowia na początku 2021 roku ogłosiła, że choroba ta wyprzedziła dotychczasowego, niechlubnego lidera – raka płuc (mimo że jest on obecnie nieco rzadziej diagnozowany, to nadal zajmuje pierwsze miejsce na świecie pod względem śmiertelności).

Według szacunków OECD w Polsce w 2020 roku rak piersi doprowadził statystycznie do 42 zgonów na 100 tys. osób. Zaledwie 5 lat wcześniej przypadków śmiertelnych z powodu raka piersi było nawet 4 razy mniej. W czasie pandemii COVID-19 co czwarta Pola przestała badać piersi, co przełożyło się na wzrost statystyk śmiertelności z powodu tego nowotworu.

Sytuacja kobiet, które zbyt późno dowiadują się, co im dolega, staje się coraz bardziej dramatyczna. Wiele pań nadal nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ważne jest comiesięczne samobadanie piersi (najlepiej 2-3 dni po menstruacji, między 5. a 10. dniem cyklu miesiączkowego) i nie potrafi zauważyć nieprawidłowości, które powinny skonsultować podczas wizyty u specjalisty.

Jak rozpoznać objawy świadczące o raku piersi?

Niewielki guzek, który powinien wzbudzić naszą uwagę, często może być tak niepozorny jak zwykła pestka cytryny. Takie porównanie wykorzystała organizacja non-profit Worldwide Breast Cancer, która przygotowała cieszącą się ogromną popularnością kampanię „Know Your Lemons” („Poznaj swoje cytryny”). W ramach akcji stworzono niezwykle wymowną grafikę, na której za pomocą cytryn – równie jędrnych jak kobiece piersi – pokazano, co powinno wzbudzić czujność pacjentek.

Wśród symptomów świadczących o raku piersi można wyróżnić takie objawy jak:

zmiana rozmiaru lub kształtu piersi (asymetria)

pojawienie się charakterystycznej wysypki przypominającej „skórkę pomarańczy” (objaw ten może wskazywać na zaawansowanego raka piersi)

wystające guzy

wciągnięty sutek

poszerzone żyły

powiększenie węzłów chłonnych

wyczuwanie twardszych miejsc pod skórą na piersiach

pojawienie się dołeczków lub zagłębień na piersiach

owrzodzenia skóry

zaczerwienienia lub wyraźnie cieplejsze miejsca na piersiach

jednostronny wyciek płynu sączącego się z brodawki sutkowej

Nowa terapia dla chorych na raka piersi – skuteczne leczenie bez skutków ubocznych

Nadzieję na skuteczniejszą pomoc kobietom cierpiącym na raka piersi daje najnowsze odkrycie prof. Thomasa Hatscheka z Insytutu Karolinska w Sztokholmie, który na łamach prestiżowego czasopisma naukowego „JAMA Oncology” przedstawił szczegółowy opis nowej terapii ułatwiającej walkę z tym nowotworem bez typowych skutków ubocznych pojawiających się przy zastosowaniu dotychczasowych metod leczenia. Taki efekt można osiągnąć dzięki zastosowaniu przeciwciał połączonych z lekami cytotoksycznymi (cytostatykami).

Kobietom cierpiącym na raka piersi mogą pomóc także statyny. Naukowcom z Baylor College of Medicine w Houston w Stanach Zjednoczonych pod kierunkiem pochodzącej z Polski badaczki Małgorzaty K. Nowakowskiej na łamach prestiżowego czasopisma naukowego „Cancer” udało się wykazać, że leczenie pacjentek za pomocą statyn może zwiększać przeżywalność chorych na raka piersi (w III stadium) nawet o 4,5 roku w porównaniu do osób, które nie przyjmują takich leków.

Nie zapominaj o profilaktyce! Jakie badania wykonać, by wcześnie rozpoznać raka piersi?

Przypominamy, że oprócz regularnego samobadania piersi kobieta po 40. roku życia powinna wykonać mammografię, którą powtarza się co 2 lata (a po 50. roku życia wykonuje się ją raz w roku).

Z kolei USG piersi należy robić co 2 lata między 20. a 30. rokiem życia, a po trzydziestce – co roku. Podobnie jak w przypadku samobadania piersi, najlepszym momentem na wykonanie USG jest czas tuż po ustaniu krwawienia miesiączkowego. Raz w roku należy też odwiedzić ginekologa, który podczas wizyty powinien wykonać badanie palpitacyjne piersi i sprawdzić, czy nie pojawiły się niepokojące zmiany wskazujące na nowotwór.

